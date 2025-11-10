SOUHRN: Zásadní události pondělí 10. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 10. listopadu 2025.
Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020
Prezident Donald Trump udělil milost desítkám lidí, kteří se údajně podíleli na plánu na sestavení alternativní kandidátky volitelů a „odhalení volebních podvodů“ během voleb v roce 2020. Podle obvinění tak chtěli změnit výsledek prezidentských voleb, v nichž Donald Trump prohrál s Joem Bidenem. Informoval o tom americký prokurátor pro milosti Ed Martin.
Srážku vlaků u Bratislavy vyšetřuje policie jako obecné ohrožení
Po nedělní srážce dvou vlaků nedaleko Bratislavy skončilo v nemocnicích 79 lidí. Nejtěžší zranění utrpěli tři cestující s poraněními hrudníku a břicha, šedesát lidí se zranilo lehce, oznámili záchranáři. Podle ministra zdravotnictví Kamila Šaška jsou všichni pacienti z nehody mimo ohrožení života, v největší bratislavské nemocnici zůstává třináct lidí. Slovenská policie oznámila, že srážku vyšetřuje jako obecné ohrožení.
Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu
Americký Senát v neděli večer schválil návrh zákona, který otevírá cestu k obnovení financování vlády. Republikáni získali potřebných šedesát hlasů ze sta díky skupině demokratů, kteří souhlasili výměnou za příslib možného zrušení škrtů ve zdravotním pojištění. Jde pouze o první procedurální hlasování a konečné schválení zákona o vládních financích může být otázkou několika dní, upozornila agentura AP.
Soud propustil Sarkozyho z vězení
Pařížský soud v pondělí odpoledne souhlasil s propuštěním Nicolase Sarkozyho z vězení, kde někdejší francouzský prezident čekal na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye, informovala stanice BFM TV a také tiskové agentury. Sarkozy věznici, kde byl od 21. října, podle místních médií ještě v pondělí opustil. Propuštění je spojeno se soudním dohledem.
Setkání Trumpa a Šaráa
Americký prezident Donald Trump se v pondělí schází se svým protějškem ze Sýrie, Ahmadem Šaráem. Ten byl ještě loni na americkém seznamu hledaných teroristů. Šará se také stává první syrskou hlavou státu v sídle amerických prezidentů. Oba státníci se ale potkávají už potřetí.
Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou
Kauza upraveného projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvysílal pořad britské BBC, hýbe politickou i mediální scénou Spojeného království. Rezignace šéfa BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové označil deník The Daily Telegraph za největší krizi stanice za více než desetiletí. Analytici kladou otázky týkající se zaujatosti média i sporů uvnitř BBC, zatímco někdejší šéfredaktor bulvárního listu The Sun a nynější moderátor BBC David Yelland považuje Davieho pád za puč připravený Radou BBC.
Ukrajinské protikorupční orgány oznámily rozsáhlý zátah
Detektivové z Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU) oznámili, že provádí rozsáhlé prohlídky související s korupcí v energetickém sektoru. Zaměřili se na dům bývalého ministra energetiky a současného ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka. Jejich aktivity míří i na energetickou společnost Enerhoatom. O zásahu informuje deník Ukrajinska pravda.
Chybí silné důkazy, že by paracetamol v těhotenství způsoboval autismus, říkají vědci
Paracetamol podle expertů zůstává i nadále nejlepším způsobem, jak se vypořádat se silnou horečkou v těhotenství. Nejsou totiž podle nich silné důkazy, že by způsoboval autismus u dětí. Zjistili ale také, proč se mohlo podle některých výzkumů zdát, že by mohla existovat souvislost mezi jeho užívání těhotnými a vznikem neurovývojových poruch.