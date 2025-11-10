Trump omilostnil obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

Prezident Donald Trump udělil milost desítkám lidí, kteří se údajně podíleli na plánu na sestavení alternativní kandidátky volitelů a „odhalení volebních podvodů“ během voleb v roce 2020. Podle obvinění tak chtěli změnit výsledek prezidentských voleb, v nichž Donald Trump prohrál s Joem Bidenem. Informoval o tom americký prokurátor pro milosti Ed Martin.
Mezi omilostněné patří mimo jiné Rudy Giuliani, Mark Meadows a dalších 72 lidí údajně spojených s pokusem zpochybnit výsledky voleb v roce 2020.
Milost se vztahuje na všechny spolupachatele prezidenta, kteří byli ve státě Georgia obviněni z rozsáhlého spiknutí s cílem zvrátit výsledky voleb. Čtyři z nich přiznali vinu.
Milosti jsou převážně symbolické, žádný z jejích příjemců nebyl obviněn z federálních trestných činů. Milost znemožňuje jakékoli budoucí vládě vést proti nim trestní řízení. Dokument zveřejněný Martinem také postrádá datum, takže není jasné, kdy jej Trump podepsal.
„Toto prohlášení ukončuje závažnou národní nespravedlnost spáchanou na americkém lidu po prezidentských volbách v roce 2020 a pokračuje v procesu národního usmíření,“ uvádí se v milosti.
V textu milosti je výslovně uvedeno, že se nevztahuje na samotného Trumpa. „Tato milost se nevztahuje na prezidenta Spojených států,“ uvádí se v ní.
Trump dal milost již více než tisícovce lidí, útočící na Kongres v lednu 2021. Dostali ji také ti, kteří se účastnili útoků na policisty chránící budovu amerického zákonodárného sboru.