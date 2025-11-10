Trump omilostnil obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020


10. 11. 2025AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ABC News

Prezident Donald Trump udělil milost desítkám lidí, kteří se údajně podíleli na plánu na sestavení alternativní kandidátky volitelů a „odhalení volebních podvodů“ během voleb v roce 2020. Podle obvinění tak chtěli změnit výsledek prezidentských voleb, v nichž Donald Trump prohrál s Joem Bidenem. Informoval o tom americký prokurátor pro milosti Ed Martin.

Mezi omilostněné patří mimo jiné Rudy Giuliani, Mark Meadows a dalších 72 lidí údajně spojených s pokusem zpochybnit výsledky voleb v roce 2020.

Milost se vztahuje na všechny spolupachatele prezidenta, kteří byli ve státě Georgia obviněni z rozsáhlého spiknutí s cílem zvrátit výsledky voleb. Čtyři z nich přiznali vinu.

Milosti jsou převážně symbolické, žádný z jejích příjemců nebyl obviněn z federálních trestných činů. Milost znemožňuje jakékoli budoucí vládě vést proti nim trestní řízení. Dokument zveřejněný Martinem také postrádá datum, takže není jasné, kdy jej Trump podepsal.

Americké ministerstvo propustilo žalobce vyšetřující útok na Kapitol
Útok na Kapitol

„Toto prohlášení ukončuje závažnou národní nespravedlnost spáchanou na americkém lidu po prezidentských volbách v roce 2020 a pokračuje v procesu národního usmíření,“ uvádí se v milosti.

V textu milosti je výslovně uvedeno, že se nevztahuje na samotného Trumpa. „Tato milost se nevztahuje na prezidenta Spojených států,“ uvádí se v ní.

Trump dal milost již více než tisícovce lidí, útočící na Kongres v lednu 2021. Dostali ji také ti, kteří se účastnili útoků na policisty chránící budovu amerického zákonodárného sboru.

Výběr redakce

Trump omilostnil obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

Trump omilostnil obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

08:51AktualizovánoPrávě teď
Po srážce vlaků u Bratislavy skončilo v nemocnicích osm desítek lidí

Po srážce vlaků u Bratislavy skončilo v nemocnicích osm desítek lidí

09:01Aktualizovánopřed 20 mminutami
Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu

Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu

05:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Zraněných jsou desítky

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Zraněných jsou desítky

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali

Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Supertajfun udeřil na Filipíny, má první oběti

Supertajfun udeřil na Filipíny, má první oběti

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Vondráček slíbil zrušení „pendrekového zákona“. Rakušan je proti

Vondráček slíbil zrušení „pendrekového zákona“. Rakušan je proti

před 18 hhodinami
V potravinové sbírce se vybralo rekordních 719 tun zboží

V potravinové sbírce se vybralo rekordních 719 tun zboží

před 19 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump omilostnil obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

Prezident Donald Trump udělil milost desítkám lidí, kteří se údajně podíleli na plánu na sestavení alternativní kandidátky volitelů a „odhalení volebních podvodů“ během voleb v roce 2020. Podle obvinění tak chtěli změnit výsledek prezidentských voleb, v nichž Donald Trump prohrál s Joem Bidenem. Informoval o tom americký prokurátor pro milosti Ed Martin.
08:51AktualizovánoPrávě teď

Po srážce vlaků u Bratislavy skončilo v nemocnicích osm desítek lidí

Po nedělní srážce dvou vlaků nedaleko Bratislavy skončilo v nemocnicích 79 lidí. Nejtěžší zranění utrpěli tři cestující s poraněními hrudníku a břicha, šedesát lidí se zranilo lehce, oznámili záchranáři. Podle ministra zdravotnictví Kamila Šaška jsou všichni pacienti z nehody mimo ohrožení života, v největší bratislavské nemocnici zůstává třináct lidí.
09:01Aktualizovánopřed 20 mminutami

Jihokorejský exprezident Jun byl obžalován z napomáhání nepříteli

Jihokorejská prokuratura obžalovala sesazeného prezidenta Jun Sok-jola z napomáhání nepřátelskému státu a z dalšího zneužití pravomoci. Jun se podle prokuratury pokoušel vyprovokovat konflikt se Severní Koreou, aby ospravedlnil své vyhlášení stanného práva loni v prosinci. Exprezident již čelí obžalobě z řady činů souvisejících se zneužitím svých pravomocí.
před 2 hhodinami

Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu

Americký Senát v neděli večer schválil návrh zákona, který otevírá cestu k obnovení financování vlády. Republikáni získali potřebných 60 hlasů ze 100 díky skupině demokratů, kteří souhlasili výměnou za příslib možného zrušení škrtů ve zdravotním pojištění. Jde pouze o první procedurální hlasování a konečné schválení zákona o vládních financích může být otázkou několika dní, upozornila agentura AP.
05:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„Modlíme se.“ Libanonci mají strach z nové války

Napětí mezi Izraelem a teroristy z Hizballáhu se stupňuje. Po čtvrtečních náletech na jihu Libanonu šíitské hnutí uvedlo, že odmítá odevzdat zbraně. To je přitom jedna z podmínek loňského příměří. K deeskalaci vyzvala Evropská unie. Strach z obnovení bojů ale sílí i v samotném Bejrútu.
před 3 hhodinami

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Zraněných jsou desítky

U města Pezinok, ležícího severně od Bratislavy, se večer srazily dva vlaky slovenských drah (ZSSK). Podle ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka (Hlas) se lehce zranily desítky lidí, přičemž jedenáct z nich bylo hospitalizováno. Zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan hovořil o dvaceti až třiceti zraněných celkem. Na místě zasahovaly desítky záchranářů. Podle premiéra Roberta Fica (Smer) se vláda v pondělí sejde na mimořádné schůzi a projedná výsledky vyšetřování.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Trumpova vláda nařídila státům nevyplácet potravinovou pomoc v plné výši

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nařídila jednotlivým státům, aby přestaly vyplácet nízkopříjmovým rodinám příspěvky na potraviny v plné výši. Tvrdí, že nejsou schválené. V pozadí tohoto nařízení jsou podle médií právní spory ohledně toho, kolik peněz se smí vydávat na program potravinové pomoci v době platební neschopnosti federální vlády.
před 9 hhodinami

Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali

Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová rezignovali po kritice, která se na BBC snesla mimo jiné kvůli upravenému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Interní audit dále zmiňuje nevyváženost vysílání o Gaze či transgenderu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...