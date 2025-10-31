SOUHRN: Zásadní události pátku 31. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 31. října 2025.
Návrh programového prohlášení vznikající vlády je na veřejnosti
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády. Hlavními strategickými záměry programu jsou přijatelné ceny energií pro domácnosti i podniky, dostupné zdravotnictví, dostupnost bydlení a funkční sociální systém. Dalším bodem je například znovuzavedení EET nebo zrušení poplatků za veřejnoprávní média.
Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof
Úřad práce ČR v pátek informoval o úmrtí svého generálního ředitele Daniela Krištofa. Bylo mu 46 let, v čele úřadu byl od září 2023.
Takaičiová a Si jednali o napětí v regionu
Japonská premiérka Sanae Takaičiová a čínský prezident Si Ťin-pching se v pátek na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji shodli na důležitosti posílení vzájemné spolupráce. Jednalo se o první setkání obou státníků od zvolení Takaičiové do funkce. Čínská diplomacie zaujala před schůzí opatrný postoj kvůli obavám z tvrdého přístupu Takaičiové vůči Pekingu a kvůli její podpoře Tchaj-wanu, na který si Peking činí nárok.
NSS přirovnal kampaň SPD k propagandě totalitních režimů, ale nezasáhl
Zobrazování migrantů ve volební kampani SPD se podobá tomu, jak vykreslovala příslušníky jiných ras a společenských tříd nacistická a komunistická propaganda, uvedl Nejvyšší správní soud (NSS). V rozhodnutí se postavil ke kampani SPD kriticky, ale stížnost voličky ze Středočeského kraje přesto zamítl. Nepodařilo se totiž prokázat hrubé ovlivnění výsledku voleb, což je podmínka případného zásahu soudu.
Lotyšský parlament odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy
Lotyšský parlament jako první v Evropské unii odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy, která má chránit ženy před násilím. Informovaly o tom ve čtvrtek pozdě večer tiskové agentury. Ve středu večer před parlamentem v Rize protestovalo proti odstoupení od úmluvy podle policie přibližně pět tisíc lidí na jedné z největších demonstrací v pobaltské zemi v posledních letech.
Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima
Novým rektorem Univerzity Karlovy (UK) byl zvolen Jiří Zima. Dlouholetého děkana Přírodovědecké fakulty UK a analytického chemika zvolil Akademický senát UK ve druhém kole, kdy proti němu kandidovala dosavadní rektorka Milena Králíčková.
Prastará kometa Atlas lízla Slunce a blíží se k Zemi
Věda zná jen tři tělesa, která do Sluneční soustavy přiletěla z míst za jejími hranicemi. Tím zatím posledním je kometa, která se právě dostala na rekordně blízkou vzdálenost ke Slunci, což znamená, že právě nyní se o ní mohou astronomové dozvědět nejvíc. Vedle vědeckého bádání vzbuzuje zájem i mezi záhadology. V minulosti spekulace o kometách vedly i k tragédiím.