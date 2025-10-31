Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima


31. 10. 2025Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Novým rektorem Univerzity Karlovy (UK) byl zvolen Jiří Zima. Dlouholetého děkana Přírodovědecké fakulty UK a analytického chemika zvolil Akademický senát UK (AS UK) ve druhém kole, kdy proti němu kandidovala dosavadní rektorka Milena Králíčková.

AS UK vybíral z pěti kandidátů. Z prvního kola nepostoupili současný prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Ladislav Krištoufek, který získal 12 hlasů, kinantropolog František Zahálka, který obdržel dva hlasy a pro geochemika Martina Mihaljeviče hlasoval jeden senátor.

Ve druhém kole měl jeden z kandidátů získat pro zvolení minimálně 36 hlasů. Zima jich obdržel 40, Králíčková 27. Hlasovalo všech 70 členů AS UK.

Univerzita Karlova láká mladé vědce zpátky domů
Univerzita Karlova

Volba rektora je tajná. V prvním kole může dle pravidel zvítězit kandidát s nadpolovičním počtem hlasů všech členů akademického senátu, který má podle informací na webu univerzity sedmdesát členů. Pokud ani jeden z kandidujících nezíská napoprvé většinu, pokračuje volba dalšími koly.

Funkční období nově zvoleného rektora by mělo začít v únoru 2026 a je čtyřleté. Rektora či rektorku musí po zvolení ještě jmenovat prezident.

Univerzita Karlova je největší a nejstarší česká vysoká škola, má sedmnáct fakult. Podle statistiky ministerstva školství na ní loni studovalo zhruba 53 tisíc studentů.

Novou rektorkou Univerzity Karlovy se stane lékařka Milena Králíčková
Nová rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková

Výběr redakce

Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima

Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima

11:35Aktualizovánopřed 10 mminutami
Ruský útok v Sumách zranil nejméně patnáct lidí

Ruský útok v Sumách zranil nejméně patnáct lidí

před 17 mminutami
Kvůli stoupajícím teplotám zemře jeden člověk za minutu, tvrdí studie

Kvůli stoupajícím teplotám zemře jeden člověk za minutu, tvrdí studie

09:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

před 1 hhodinou
Plzeňští kriminalisté vyšetřují vraždu mezi odsouzenými ve věznici

Plzeňští kriminalisté vyšetřují vraždu mezi odsouzenými ve věznici

před 1 hhodinou
EET zohlední malé živnostníky a příležitostné výdělky, nastínila pro MfD Schillerová

EET zohlední malé živnostníky a příležitostné výdělky, nastínila pro MfD Schillerová

před 1 hhodinou
Hurikán Melissa zabil v Karibiku nejméně 49 lidí, nyní slábne

Hurikán Melissa zabil v Karibiku nejméně 49 lidí, nyní slábne

před 3 hhodinami
Lotyšský parlament odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy

Lotyšský parlament odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy

00:34Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima

Novým rektorem Univerzity Karlovy (UK) byl zvolen Jiří Zima. Dlouholetého děkana Přírodovědecké fakulty UK a analytického chemika zvolil Akademický senát UK (AS UK) ve druhém kole, kdy proti němu kandidovala dosavadní rektorka Milena Králíčková.
11:35Aktualizovánopřed 10 mminutami

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil Arménovi Richardu Svobodovi a Moldavanovi Olegu Fedorovovi výjimečné tresty ve výši 28 a 25 let vězení. Podle pátečního nepravomocného rozsudku si restauratér Svoboda objednal odstranění krajana, kterého pak Fedorov zavraždil a pohřbil v pražském parku. Oba muži vinu odmítají, stejně tak popírají i to, že společně plánovali další vraždu. Zbylé obžalované – Ukrajince Romana Osypčuka a Čecha Jiřího Seltenreicha – potrestal soud patnácti a šesti lety za mřížemi.
před 1 hhodinou

Plzeňští kriminalisté vyšetřují vraždu mezi odsouzenými ve věznici

Kriminalisté od čtvrtka vyšetřují násilný čin mezi dvěma odsouzenými vězni v plzeňské věznici na Borech. Případ kvalifikovali jako zločin vraždy. Policie o tom informovala na sociální síti X.
před 1 hhodinou

EET zohlední malé živnostníky a příležitostné výdělky, nastínila pro MfD Schillerová

Nová verze elektronické evidence tržeb (EET) má zohlednit malé živnostníky a příležitostné výdělky. Zavést ji plánuje možná vláda ANO, SPD a Motoristů, platit by měla od ledna 2027. V rozhovoru pro Mladou frontu DNES (MfD) to uvedla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, která má ve vznikajícím kabinetu řídit ministerstvo financí. Zmínila také otázku vrácení takzvaného školkovného či výraznější valorizaci důchodů.
před 1 hhodinou

Paroplyn místo uhlí. Teplárenství prochází transformací

Teplárenství v Česku prochází změnami. Uhelnou výrobu nahradí moderní zdroje šetrné k životnímu prostředí, jako je například paroplyn nebo biomasa.
před 5 hhodinami

Nový zákon o kyberbezpečnosti se může týkat tisíců firem

Prvního listopadu letošního roku vstoupí v účinnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Do českého právního řádu zavádí mimo jiné změny dané evropskou směrnicí NIS2. Podle Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) je hlavním cílem nastavit alespoň základní míru zabezpečení v organizacích, které poskytují služby v ekonomicky, bezpečnostně či společensky významných odvětvích. Nová norma se má dotknout tisíců firem, úřadů a organizací.
před 5 hhodinami

Nástupní plat pro pedagogy má být 50 tisíc, plánuje nová koalice

Zvýšení průměrného platu učitele na 75 tisíc korun do roku 2029, nástupní suma pro vystudované pedagogy 50 tisíc a výrazné omezení inkluze. To jsou stěžejní myšlenky ANO, SPD a Motoristů v oblasti školství. ČT se podařilo program získat. Vznikající koalice také slibuje, že zachová bezplatné vysoké školství a do vzdělávání smysluplně zavede umělou inteligenci.
před 14 hhodinami

Potomci generála Vojcechovského získali české pasy

Potomci generála Sergeje Vojcechovského dostali české občanství. Rodina armádního velitele, odbojáře a legionáře musela po válce z Československa utéct. Samotného Vojcechovského zatkla sovětská kontrarozvědka a odvlekla ho do gulagu, kde zemřel. In memoriam mu byl propůjčen Řád bílého lva.
před 16 hhodinami
Načítání...