Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima

Novým rektorem Univerzity Karlovy (UK) byl zvolen Jiří Zima. Dlouholetého děkana Přírodovědecké fakulty UK a analytického chemika zvolil Akademický senát UK (AS UK) ve druhém kole, kdy proti němu kandidovala dosavadní rektorka Milena Králíčková.
AS UK vybíral z pěti kandidátů. Z prvního kola nepostoupili současný prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Ladislav Krištoufek, který získal 12 hlasů, kinantropolog František Zahálka, který obdržel dva hlasy a pro geochemika Martina Mihaljeviče hlasoval jeden senátor.
Ve druhém kole měl jeden z kandidátů získat pro zvolení minimálně 36 hlasů. Zima jich obdržel 40, Králíčková 27. Hlasovalo všech 70 členů AS UK.
Volba rektora je tajná. V prvním kole může dle pravidel zvítězit kandidát s nadpolovičním počtem hlasů všech členů akademického senátu, který má podle informací na webu univerzity sedmdesát členů. Pokud ani jeden z kandidujících nezíská napoprvé většinu, pokračuje volba dalšími koly.
Funkční období nově zvoleného rektora by mělo začít v únoru 2026 a je čtyřleté. Rektora či rektorku musí po zvolení ještě jmenovat prezident.
Univerzita Karlova je největší a nejstarší česká vysoká škola, má sedmnáct fakult. Podle statistiky ministerstva školství na ní loni studovalo zhruba 53 tisíc studentů.
