Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof


31. 10. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Úřad práce ČR v pátek informoval o úmrtí svého generálního ředitele Daniela Krištofa. Bylo mu 46 let, v čele úřadu byl od září 2023. Od letošního 9. září převzal dočasně řízení úřadu vrchní ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš, důvodem byla Krištofova nemoc.

„Daniel Krištof byl výraznou osobností veřejné správy, která se neúnavně zasazovala o modernizaci služeb zaměstnanosti, podporu znevýhodněných skupin na trhu práce a posilování role Úřadu práce jako důvěryhodného partnera občanů i zaměstnavatelů. Jeho odchod je pro nás všechny velkou ztrátou,“ uvedl v pátek úřad.

Podrobnosti připravujeme.

Výběr redakce

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

14:35Aktualizovánopřed 2 mminutami
Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof

Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof

18:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Takaičiová a Si jednali o napětí v regionu

Takaičiová a Si jednali o napětí v regionu

před 3 hhodinami
Podnikatel Kos uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze Dozimetr

Podnikatel Kos uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze Dozimetr

před 3 hhodinami
Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

před 5 hhodinami
Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

před 5 hhodinami
Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

před 5 hhodinami
Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

10:33Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády. Hlavními strategickými záměry programu jsou přijatelné ceny energií pro domácnosti i podniky, dostupné zdravotnictví, dostupnost bydlení a funkční sociální systém. Dalším bodem je například znovuzavedení EET nebo zrušení poplatků za veřejnoprávní média. ČT má dokument vládního programu k dispozici, stáhnout si ho můžete v odkazu níže.
14:35Aktualizovánopřed 2 mminutami

Budoucí vláda slibuje úpravu důchodů či vyšší platy státních zaměstnanců

Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů ve vládním programu navrhuje zastropování důchodového věku na 65 letech a změnu valorizace penzí. Vojákům, hasičům, policistům a některým pedagogům také slibuje nástupní plat 50 tisíc korun. Strany se zavazují i zvýšení rodičovského příspěvku, školkovného či slevy na dani pro pečující. Zmiňují i nový zákon o sociálních službách a zohlednění jejich financování podle počtu klientů.
před 12 mminutami

Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof

Úřad práce ČR v pátek informoval o úmrtí svého generálního ředitele Daniela Krištofa. Bylo mu 46 let, v čele úřadu byl od září 2023. Od letošního 9. září převzal dočasně řízení úřadu vrchní ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš, důvodem byla Krištofova nemoc.
18:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Podnikatel Kos uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze Dozimetr

Podnikatel Pavel Kos z kauzy kolem údajné korupce v pražském dopravním podniku (DPP) uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Schvalovat ji bude příští týden Obvodní soud pro Prahu 9, sdělila ČT mluvčí soudu Barbora Chlostová. Žalobce Adam Borgula navrhl poslat Kosa na deset a půl roku do vězení. Kos během líčení doznal vinu. V kauze Dozimetr dál čelí obžalobě sedm lidí, mimo jiné bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) nebo podnikatel Michal Redl, který měl organizovanou zločineckou skupinu řídit.
před 3 hhodinami

Za vylákání stovek milionů z klientů navrhla policie obžalobu

Vyšetřovatelé navrhli obžalovat čtveřici lidí, kteří podle nich pod záminkou výhodných investic vylákali z nejméně 1550 lidí přes 622 milionů korun. Viní je ze zločinu podvodu spáchaného v organizované zločinecké skupině. České televizi to sdělil dozorující státní zástupce Boris Havel. Podle dřívějších informací jsou obviněnými manažeři velké investiční skupiny IPC.
13:02Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

Rakovina stojí Česko 27 tisíc lidských životů a téměř 95 miliard korun ročně. Více než třetinu nákladů a mnohá úmrtí lze ušetřit včasnými vyšetřeními. Velká část lidí ale takzvané screeningy neabsolvuje, z toho vyšetření tlustého střeva a konečníku více než polovina. Častým důvodem jsou obavy z výsledků, časné odhalení rakoviny přitom ale znamená lepší šanci na vyléčení. Ministerstvo zdravotnictví v pátek představilo kampaň Ukaž rakovině záda.
před 5 hhodinami

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil Arménovi Richardu Svobodovi a Moldavanovi Olegu Fedorovovi výjimečné tresty ve výši 28 a 25 let vězení. Podle pátečního nepravomocného rozsudku si restauratér Svoboda objednal odstranění krajana, kterého pak Fedorov zavraždil a pohřbil v pražském parku. Oba muži vinu odmítají, stejně tak popírají i to, že společně plánovali další vraždu. Zbylé obžalované – Ukrajince Romana Osypčuka a Čecha Jiřího Seltenreicha – potrestal soud patnácti a šesti lety za mřížemi.
10:33Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima

Novým rektorem Univerzity Karlovy (UK) byl zvolen Jiří Zima. Dlouholetého děkana Přírodovědecké fakulty UK a analytického chemika zvolil Akademický senát UK (AS UK) ve druhém kole, kdy proti němu kandidovala dosavadní rektorka Milena Králíčková.
11:35Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...