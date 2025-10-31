Lotyšský parlament odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Lotyšský parlament – jako první v Evropské unii – odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy, která má chránit ženy před násilím. Informovaly o tom ve čtvrtek pozdě večer tiskové agentury. Ve středu večer před parlamentem v Rize protestovalo proti odstoupení od úmluvy podle policie přibližně pět tisíc lidí na jedné z největších demonstrací v pobaltské zemi v posledních letech.

Úmluva Rady Evropy, kterou Lotyšsko ratifikovalo v roce 2023, vyžaduje, aby signatářské strany vypracovaly zákony a politiky zaměřené na skoncování s násilím páchaným na ženách a s domácím násilí, připomněla agentura AFP.

Ultrakonzervativní skupiny a politické strany v celé Evropě však úmluvu v posledních letech kritizovaly s argumentem, že propaguje „genderovou ideologii“, povzbuzuje k sexuálním experimentům a poškozuje děti, napsala agentura AP.

Násilí, diskriminace i manipulace. Nová data mapují situaci intersex osob v EU
Ilustrační foto

Odpůrci kritizují definici pohlaví

Lotyšští odpůrci úmluvy tvrdí, že zavádí definici pohlaví, která jde nad rámec biologického pohlaví jako sociální konstrukt. Tvrdí, že stávající vnitrostátní zákony jsou dostatečné k řešení genderově podmíněného násilí, poznamenala agentura Reuters.

Lotyští zákonodárci odhlasovali odstoupení od úmluvy většinou 56 hlasů, proti bylo 32 a dva poslanci se zdrželi hlasování.

Pro odstoupení hlasovaly pravicové opoziční strany, stejně jako zástupci Svazu zelených a zemědělců, který je jedním ze tří uskupení vládní koalice vedené středopravicovou premiérkou Evikou Siliňovou. Ostatní dvě vládní strany se zasazovaly za zachování úmluvy.

Lotyšsko může být první zemí v EU, která od úmluvy odstoupí

Pokud prezident republiky toto rozhodnutí schválí, stane se Lotyšsko prvním členským státem Evropské unie, který od úmluvy odstoupí, varovala tento týden Saara-Sofia Sirénová, zvláštní zástupkyně úřadujícího předsedy OBSE pro genderové otázky. Rigu vyzvala k respektování jejích mezinárodních závazků, napsala agentura AFP. Připomněla, že lotyšská pravice také stojí za nedávno navrženou novelou zákona o potratech, která by omezila přístup k potratům v pobaltské zemi.

Texas zakročí proti potratovým pilulkám z jiných států
Potratová pilulka mifepristone využívaná v USA

Spojení sil opozice a zákonodárců z vládní strany při podpoře odstoupení od úmluvy zdůrazňuje trhliny ve vládní koalici před příštími parlamentními volbami, které se mají konat na podzim příštího roku, napsala AP.

Prezident by mohl přistoupit ke spuštění referenda

Po hlasování v parlamentu se očekává, že prezident Edgars Rinkévičs příslušný zákon přezkoumá. Šéf státu má několik možností, včetně vrácení zákona parlamentu nebo za určitých okolností by mohl přistoupit ke spuštění referenda, dodala AP.

Istanbulskou úmluvu, kterou Rada Evropy vypracovala v roce 2011, dosud ratifikovalo 37 zemí, podepsalo ji 45 států. ČR ji podepsala v roce 2016, dosud ji ale neratifikovala.

Lotyšsko je na cestě stát se po Turecku druhou zemí, která od úmluvy odstoupila, což se v roce 2021 setkalo s ostrou kritikou Evropské komise, napsal Reuters.

Turecko odstoupilo od Istanbulské úmluvy. Rozhodnutí vyvolalo odpor i protesty
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan

Výběr redakce

Karel III. zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů

Karel III. zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Nástupní plat pro pedagogy má být 50 tisíc, plánuje nová koalice

Nástupní plat pro pedagogy má být 50 tisíc, plánuje nová koalice

před 4 hhodinami
Potomci generála Vojcechovského získali české pasy

Potomci generála Vojcechovského získali české pasy

před 5 hhodinami
USA dramaticky snižují počet uprchlíků, které za rok přijmou

USA dramaticky snižují počet uprchlíků, které za rok přijmou

před 6 hhodinami
Výpadky eDokladů volby nejspíš neovlivnily, konstatoval soud

Výpadky eDokladů volby nejspíš neovlivnily, konstatoval soud

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Satelitní snímky ukazují Jamajku před hurikánem a po něm

Satelitní snímky ukazují Jamajku před hurikánem a po něm

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Lotyšský parlament odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy

Lotyšský parlament – jako první v Evropské unii – odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy, která má chránit ženy před násilím. Informovaly o tom ve čtvrtek pozdě večer tiskové agentury. Ve středu večer před parlamentem v Rize protestovalo proti odstoupení od úmluvy podle policie přibližně pět tisíc lidí na jedné z největších demonstrací v pobaltské zemi v posledních letech.
před 55 mminutami

Karel III. zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů

Britský král Karel III. se rozhodl zbavit svého bratra Andrewa všech zbývajících titulů a poct a vystěhovat ho z jeho královského sídla, oznámil Buckinghamský palác. Důvodem kroku jsou Andrewovy někdejší vazby na odsouzeného amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který v roce 2019 pravděpodobně spáchal sebevraždu. Pětašedesátiletý Andrew tak mimo jiné přijde o titul prince.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Afghánistán a Pákistán se dohodly na dodržování klidu zbraní

Afghánistán a Pákistán se dohodly, že budou i nadále dodržovat příměří, oznámila večer podle agentur AP a Reuters turecká diplomacie, která rozhovory zprostředkovávala. Součástí dohody je podle tohoto prohlášení zavedení monitorovacího mechanismu. Afghánská vláda krátce předtím uvedla, že země se dohodly na pokračování rozhovorů. Boje mezi těmito dvěma zeměmi si v posledních týdnech vyžádaly desítky mrtvých.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

Po sečtení více než 99 procent hlasů odevzdaných v nizozemských parlamentních volbách zvítězila středově-liberální D66 s těsným náskokem několika tisíc hlasů před protiimigrační Stranou pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse. Podle aktualizovaných propočtů veřejnoprávní televize NOS budou mít ve stopadesátičlenné dolní komoře obě strany každá 26 křesel.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní. Trump to oznámil poté, co ruský vůdce Vladimir Putin prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo další zbraň s jaderným pohonem zvanou Poseidon, která je schopna nést jadernou hlavici. Trumpovo nařízení je odklonem od dlouholeté americké politiky v oblasti jaderných zbraní. USA naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Francouze víc zajímá, co se stalo se šperky, než kdo je ukradl, říká Šmíd

Krádež století v sedmi minutách – to je případ z pařížského Louvru. Stačilo přijet, vytáhnout výsuvnou plošinu, přes balkon jít do sálu, odnést šperky a jet pryč. A tak zemi šokovat a vyvolat ve Francii celospolečenskou diskuzi o zranitelnosti veřejných institucí. Zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd uvedl, že lidé by chtěli spíš slyšet, co se se šperky stalo, než kdo je ukradl. Je také možné, že již zadržení někoho kryjí, uvedl Šmíd v Interview ČT24.
před 5 hhodinami

USA dramaticky snižují počet uprchlíků, které za rok přijmou

Spojené státy ve fiskálním roce 2026 přijmou maximálně 7500 uprchlíků, uvedl podle agentur Bílý dům. Je to dosud nejméně. V předešlém fiskálním roce, který skončil 30. září, bylo maximum předešlou administrativou demokrata Joea Bidena stanoveno na 125 tisíc. Agentura AP píše, že většinu uprchlíků, které se vláda republikána Donalda Trumpa chystá přijmout, budou tvořit bílí Jihoafričané.
před 6 hhodinami

Práce na Brennerském tunelu pokračují, hotovo má být ale až v příštím desetiletí

Budovaný železniční Brennerský úpatní tunel se nachází v srdci rakouských Alp. Po dokončení bude mít tunelový komplex mezi rakouským Innsbruckem a italským městem Fortezza 55 kilometrů. V současné době musí vlaky jezdit po strmé a klikaté 150 let staré železnici přes Brennerský průsmyk. Tato trasa není vhodná pro těžké a dlouhé nákladní vlaky. Tunel se stane součástí skandinávsko-středomořského koridoru (Scan-Med), propojí tak severní a jižní část starého kontinentu.
před 6 hhodinami
Načítání...