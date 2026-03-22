SOUHRN: Zásadní události neděle 22. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 22. března 2026.
Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv
Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu. Od Teheránu požaduje úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší“. Podle Reuters jde o dramatickou eskalaci ve více než třítýdenním konfliktu a naplnění této hrozby by zasáhlo každodenní život běžných Íránců. Íránské revoluční gardy dle Reuters vzkázaly, že pokud Trump své hrozby splní, uzavřou celý průliv a zaútočí na další objekty v regionu spojené s USA.
Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel
Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie, tvrdí s odkazem na unijního bezpečnostního úředníka deník The Washington Post (WP). Dlouho jsme měli podezření, reagoval na zprávu polský premiér Donald Tusk. Szijjártó takové nařčení odmítl a označil ho za fake news. Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) považuje článek spíš za pokus poškodit vládnoucí maďarskou stranu Fidesz těsně před volbami. Tuzemští opoziční politici jsou zprávou WP naopak znepokojeni.
Policie ukončila ohledání požářiště zbrojovky v Pardubicích
Kriminalisté v neděli ráno v Pardubicích ukončili ohledání v pátek shořelé haly a požárem zasažené budovy zbrojařské společnosti LPP Holding, informoval mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Objekt vyšetřovatelé předali zpět majiteli. Původně policie předpokládala, že ohledání místa činu zabere několik dní. Strážci zákona požár prověřují pro podezření na teroristický útok. Pracují se čtyřmi verzemi, ve všech s podezřením na úmyslné zapálení.
Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty
Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany židovského státu Jisra'el Kac v neděli dle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydali on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím. Libanonský prezident míní, že údery vůči mostům jsou předehrou pozemní operace a že Jeruzalém chce vytvořit nárazníkové pásmo.
Při havárii vrtulníku zahynulo v Kataru několik lidí
Při havárii vojenského vrtulníku v katarských teritoriálních vodách v sobotu zahynulo sedm lidí – čtyři Katařani a tři Turci. Podle katarského ministerstva obrany byla příčinou nehody technická závada. O události informují tiskové agentury a televize al-Džazíra.
Volební neděle v Evropě
Ve Slovinsku se v neděli konají parlamentní volby. V udržení moci doufá dosavadní premiér Robert Golob, který v zemi vládne od roku 2022. Největším konkurentem levicově liberální vládnoucí koalice je pravicová opozice v čele s expremiérem Janezem Janšou. V německém Porýní-Falci zase lidé volí nový zemský sněm, podle prognóz tam zvítězila vládní CDU a výrazně posílila AfD. Druhé kolo komunálních voleb se pak koná jak v Bavorsku, tak ve Francii. Výsledky hlasování by podle předvolebních průzkumů mohly v podstatě ve všech zmíněných zemích výrazně zamíchat politickým statutem quo.
Psychologové popsali nový druh deprese. Nastává po úspěšném konci videohry
Dokončit videohru může vypadat jako velmi příjemný zážitek a odměna za spoustu času, které člověk nad počítačem nebo konzolí stráví. Jenže podle polské studie se u hráčů dostavují i emoce opačné, které připomínají deprese.