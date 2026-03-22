Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty


před 1 hhodinou

Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany židovského státu Jisra'el Kac v neděli dle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydali on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím.

Izraelská armáda rovněž dostala rozkaz okamžitě zničit všechny mosty přes libanonskou řeku Lítání. Ministr Kac řekl, že mosty sloužily k „teroristickým aktivitám“.

Rakety vypálené z Libanonu v neděli v osadě Misgav Am na severu Izraele zabily jednoho člověka. Libanonské proíránské teroristické hnutí Hizballáh krátce poté oznámilo, že tam útočilo na vojáky židovského státu, napsala agentura AFP.

Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční bilance libanonského ministerstva zdravotnictví dosud vyžádaly 1021 mrtvých, včetně 118 dětí a 79 žen. Na jihu Libanonu padli dva izraelští vojáci.

Izrael udeřil v centru Teheránu
Tanky izraelské armády

Útok na americký areál u letiště v Bagdádu

Agentura AFP v neděli informovala také o útoku raket a bezpilotních letounů na americký diplomatický a logistický areál na mezinárodním letišti v irácké metropoli Bagdádu.

Vysoký bezpečnostní představitel upřesnil, že došlo k osmi samostatným útokům, které trvaly až do úsvitu. „Některé rakety dopadly v okolí této základny,“ dodal. Druhý místní bezpečnostní představitel mluvil o nejméně šesti útocích.

Ve čtvrti přiléhající k letišti bylo podle policejního zdroje nalezeno vozidlo převážející raketomet.

K útokům na americké cíle se v Iráku hlásí ozbrojené frakce v solidaritě s Íránem, na nějž od 28. února podnikají Izrael a Spojené státy vzdušné údery. K nejnovějším úderům se zatím podle dostupných informací nikdo nepřihlásil.

Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu
Tanky izraelské armády poblíž hranice s Libanonem, snímek z 20. března

Při havárii vrtulníku zahynulo v Kataru sedm lidí

Při havárii vojenského vrtulníku v katarských teritoriálních vodách v sobotu zahynulo sedm lidí – čtyři Katařani a tři Turci. Podle katarského ministerstva obrany byla příčinou nehody technická závada. O události informují tiskové agentury a televize al-Džazíra.
Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu. Od Teheránu požaduje úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší“. Podle Reuters jde o dramatickou eskalaci ve více než třítýdenním konfliktu a naplnění této hrozby by zasáhlo každodenní život běžných Íránců.
Izrael udeřil v centru Teheránu

Izraelská armáda provedla v neděli ráno další vlnu vzdušných úderů v centru Teheránu proti íránskému režimu. Učinila tak několik hodin poté, co na města na jihu Izraele v blízkosti jaderného výzkumného centra dopadly dvě íránské balistické střely a zranily celkem přes sto lidí. Terčem útoku třemi balistickými střelami se v noci stala také metropolitní oblast Rijádu, uvedly saúdskoarabské úřady. Aktivaci protivzdušné obrany po íránském útoku raketami i drony ohlásily také Spojené arabské emiráty (SAE).
Slovinci volí parlament, očekává se těsný výsledek

Ve Slovinsku začaly v neděli ráno parlamentní volby. V udržení moci doufá dosavadní premiér Robert Golob z liberálního Hnutí svoboda, který vládne zemi od roku 2022 v koalici se sociálními demokraty a levicí. Největším konkurentem levicově liberální vládnoucí koalice je pravicová opozice v čele s expremiérem Janezem Janšou. Průzkumy předpovídají těsný výsledek. Volební místnosti se otevřely v 7:00 a zavřou v 19:00.
V Porýní-Falci volí nový sněm

Obyvatelé západoněmecké spolkové země Porýní-Falc volí nový zemský sněm. Čeká se těsný souboj mezi vládnoucí sociální demokracií (SPD) a opoziční Křesťanskodemokratickou unií (CDU). Výrazně podle průzkumů posílí strana Alternativa pro Německo (AfD). Volební místnosti se otevřely také v Bavorsku, kde se koná druhé kolo komunálních voleb. Rozhodne se mimo jiné o primátorovi Mnichova.
VideoKvětiny i památník. Rusové si připomínají dva roky od útoku na koncertní sál

Rusko si připomíná druhé výročí nejhoršího teroristického útoku za poslední dvě dekády. Islamistické komando v roce 2024 zaútočilo na koncertní sál Crocus City Hall v Krasnogorsku nedaleko Moskvy, osudným se mnohým lidem stal i následný požár. Vyhořelý koncertní sál zůstal z piety neopravený, Rusové sem k fotografiím obětí pokládají květiny. Před halou vznikl památník se sochami vznášejících se jeřábů, které symbolizují duše zavražděných lidí.
Kubu postihl další celostátní výpadek rozvodné sítě

Kubu postihl v sobotu večer druhý celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě za necelý týden. Bez elektřiny se ocitlo na deset milionů lidí. V noci na neděli o tom napsaly tiskové agentury s odvoláním na kubánské ministerstvo energetiky. Země se s výpadky energie, způsobenými mimo jiné aktuální americkou ropnou blokádou, potýká opakovaně. První celostátní „blackout“ za současné blokády zažila Kuba v pondělí a úterý, trval přes 24 hodin.
