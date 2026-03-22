Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany židovského státu Jisra'el Kac v neděli dle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydali on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím.
Izraelská armáda rovněž dostala rozkaz okamžitě zničit všechny mosty přes libanonskou řeku Lítání. Ministr Kac řekl, že mosty sloužily k „teroristickým aktivitám“.
Rakety vypálené z Libanonu v neděli v osadě Misgav Am na severu Izraele zabily jednoho člověka. Libanonské proíránské teroristické hnutí Hizballáh krátce poté oznámilo, že tam útočilo na vojáky židovského státu, napsala agentura AFP.
Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční bilance libanonského ministerstva zdravotnictví dosud vyžádaly 1021 mrtvých, včetně 118 dětí a 79 žen. Na jihu Libanonu padli dva izraelští vojáci.
Útok na americký areál u letiště v Bagdádu
Agentura AFP v neděli informovala také o útoku raket a bezpilotních letounů na americký diplomatický a logistický areál na mezinárodním letišti v irácké metropoli Bagdádu.
Vysoký bezpečnostní představitel upřesnil, že došlo k osmi samostatným útokům, které trvaly až do úsvitu. „Některé rakety dopadly v okolí této základny,“ dodal. Druhý místní bezpečnostní představitel mluvil o nejméně šesti útocích.
Ve čtvrti přiléhající k letišti bylo podle policejního zdroje nalezeno vozidlo převážející raketomet.
K útokům na americké cíle se v Iráku hlásí ozbrojené frakce v solidaritě s Íránem, na nějž od 28. února podnikají Izrael a Spojené státy vzdušné údery. K nejnovějším úderům se zatím podle dostupných informací nikdo nepřihlásil.