Při havárii vrtulníku zahynulo v Kataru nejméně šest lidí


22. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Při havárii vrtulníku v katarských teritoriálních vodách v sobotu zahynulo šest lidí. Po jednom člověku se stále pátrá. Katarské ministerstvo obrany uvádí, že příčinou byla technická závada, píší agentury a al-Džazíra, podle které šlo o vojenský vrtulník.

Resort obrany podle agentury AP uvedl, že nehoda se stala v sobotu, nesdělil ale národnost obětí ani to, zda se jednalo o civilisty či vojáky. Vrtulník prováděl rutinní let, uvádí Reuters.

Na Blízkém východě vypukla 28. února válka, kterou vzdušnými údery na Írán zahájily Izrael se Spojenými státy. Teherán v reakci podniká odvetné údery na americké a izraelské civilní a vojenské cíle v regionu. Blokuje také Hormuzský průliv, kterým běžně prochází zhruba pětina veškeré ropy obchodované na světovém trhu.

Izrael ve středu zaútočil na íránské plynové pole Jižní Pars, Írán pak provedl údery na zařízení k produkci ropy a plynu v Kataru či Saúdské Arábii. Katar patří k největším producentům plynu na světě a hraje klíčovou roli v globálním zásobování zkapalněným zemním plynem. Katar kvůli válce zcela zastavil produkci zkapalněného zemního plynu, což vedlo k výpadku dvaceti procent světových dodávek této suroviny.

Izraelský útok na klíčové plynové pole vyhrotil válku
Íránské zařízení v oblasti plynového pole Jižní Pars

Nedostatek řemeslníků prodražuje opravy a protahuje lhůty. A nahrává podvodníkům

Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu. Od Teheránu požaduje úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší“. Podle Reuters jde o dramatickou eskalaci ve více než třítýdenním konfliktu a naplnění této hrozby by zasáhlo každodenní život běžných Íránců.
Izrael udeřil v centru Teheránu

Izraelská armáda zahájila v neděli ráno další vlnu vzdušných úderů v centru Teheránu proti íránskému režimu. Učinila tak několik hodin poté, co na města na jihu Izraele v blízkosti jaderného výzkumného centra dopadly dvě íránské balistické střely a zranily přes 100 lidí. Terčem útoku tří balistických střel se v noci stala také metropolitní oblast Rijádu, uvedly saúdskoarabské úřady. Aktivaci protivzdušné obrany po íránském útoku raketami i drony ohlásily také Spojené arabské emiráty (SAE).
Ve Slovinsku začaly parlamentní volby, očekává se těsný výsledek

Ve Slovinsku začaly parlamentní volby. V udržení moci doufá dosavadní premiér Robert Golob z liberálního Hnutí svoboda, který vládne zemi od roku 2022 v koalici se sociálními demokraty a levicí. Největším konkurentem levicově liberální vládnoucí koalice je pravicová opozice v čele s expremiérem Janezem Janšou. Průzkumy předpovídají těsný výsledek. Volební místnosti se otevřely v 7:00 a zavřou v 19:00.
V Porýní-Falci volí nový sněm

Obyvatelé západoněmecké spolkové země Porýní-Falc volí nový zemský sněm. Čeká se těsný souboj mezi vládnoucí sociální demokracií (SPD) a opoziční Křesťanskodemokratickou unií (CDU). Výrazně podle průzkumů posílí strana Alternativa pro Německo (AfD). Volební místnosti se otevřely také v Bavorsku, kde se koná druhé kolo komunálních voleb. Rozhodne se mimo jiné o primátorovi Mnichova.
VideoKvětiny i památník. Rusové si připomínají dva roky od útoku na koncertní sál

Rusko si připomíná druhé výročí nejhoršího teroristického útoku za poslední dvě dekády. Islamistické komando v roce 2024 zaútočilo na koncertní sál Crocus City Hall v Krasnogorsku nedaleko Moskvy, osudným se mnohým lidem stal i následný požár. Vyhořelý koncertní sál zůstal z piety neopravený, Rusové sem k fotografiím obětí pokládají květiny. Před halou vznikl památník se sochami vznášejících se jeřábů, které symbolizují duše zavražděných lidí.
Kubu postihl další celostátní výpadek sítě

Kubu postihl v sobotu večer druhý celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě za necelý týden. Bez elektřiny se ocitlo na deset milionů lidí. V noci na neděli o tom napsaly tiskové agentury s odvoláním na kubánské ministerstvo energetiky. Země se s výpadky energie, způsobenými mimo jiné aktuální americkou ropnou blokádou, potýká opakovaně. První celostátní „blackout“ za současné blokády zažila v pondělí a úterý, trval přes 24 hodin.
Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

Dva útoky íránských balistických střel v sobotu večer zranily zhruba 100 lidí v jihoizraelských městech Dimona a Arad. Poblíž prvního z nich se nachází jaderné výzkumné centrum, které však zasaženo nebylo. Druhé město leží 30 kilometrů na sever. Je to poprvé, co se v americko-izraelské válce proti Íránu stalo terčem odvetného útoku Teheránu v Izraeli centrum jaderného výzkumu. Podle íránských médií jsou údery reakcí na ranní útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu.
