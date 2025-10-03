Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu čili UNESCO se rozhodla vytvořit stránku, která by poskytla přehled o ukradených kulturních předmětech z celého světa. Letos v září proto pro hledané umění otevřela virtuální muzeum. Obsahuje na dvě stě čtyřicet položek.
UNESCO zřídilo virtuální muzeum ukradeného umění
„Když je ukraden kulturní předmět, ztrácíme část naší identity. Informování o tomto postrádaném umění je prvním krokem k jeho navrácení,“ definuje muzeum svůj cíl.
Od internetové platformy si UNESCO slibuje, že přispěje ke zvýšení povědomí o nelegálním obchodu s kulturním majetkem. Což označuje za jednu z nejvýznamnějších celosvětových výzev pro ochranu kulturního dědictví.
Muzeum vzniklo na popud výzvy členských států jako součást snah o koordinování strategií proti nelegálnímu obchodování s uměním, informuje UNESCO. Na projektu spolupracoval Interpol.
Hledané i nalezené umění
K představení umění, jež – snad prozatím – skončilo na černém trhu, v tajných soukromých sbírkách či dosud ukryté, nebo dokonce zničené, využívá muzeum nejmodernější technologie, jako jsou 3D modely a virtuální realita.
Samotné zobrazení postrádaných obrazů, soch či vzácných tisků doplňují jejich příběhy, včetně svědectví z místa krádeže či loupeže. Jedna z „místností“ ukazuje i případy se šťastným koncem, kdy se umění podařilo vypátrat a vrátit.
Za designem virtuální expozice stojí architekt Diébédo Francis Kéré, původem z Burkiny Faso, ale usazený v Berlíně. Mimo jiné se stal držitelem Pritzkerovy ceny za architekturu jako první laureát z afrického kontinentu.
Platforma kromě digitalizovaných informací o ukradeném umění nabízí také vzdělávací obsah. Finančně ji podporuje Saúdská Arábie.