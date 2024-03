Největší krádež obrazů v historii zůstává neobjasněná. Stopy po falešných policistech ukazují na mafii

před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK , The New York Times , Gardner Museum , ArtNews , The Guardian , Boston Public Library

Ukradená umělecká díla odnesli do auta nadvakrát, odjeli ve tři čtvrtě na tři ráno. Muzejní hlídači zůstali spoutáni až do příjezdu policie ve čtvrt na devět dopoledne.

Až před zhruba deseti lety FBI informovala, že možná zná identitu zlodějů. Za pravděpodobné poberty označila dva zločince z okolí Bostonu, George Reissfeldera a Leonarda DiMuzia. Oba zemřeli do roka po slavné krádeži a policie neupřesnila, proč jako pachatele vytipovala zrovna je.

Zcizené obrazy se prý od nich díky kontaktům v organizovaném zločinu dostaly do Filadelfie, kde se měly prodat na černém trhu. O takových transakcích však nejsou důkazy. Pravdou je, že ukradená díla jsou kvůli své proslulosti v podstatě neprodejná.

Spekulovalo se, jestli se mafie tímto způsobem nepokusila získat vyjednávací páku na propuštění některého ze svých členů z vězení. Strůjcem plánu měl být boss italské mafie v Bostonu Carmello Merlino. FBI se k němu snažila dostat skrze jeho podřízeného Davida Turnera, odsouzeného kvůli ozbrojené loupeži. Nabídku shovívavosti výměnou za informace Turner nepřijal. Jakoukoliv účast na krádeži popřel a odseděl si jednadvacet let.

Napojení na IRA

Zvažovaly se i politické motivy činu. Nestál za nápadem James Bulger, přezdívaný Whitey, aby pomohl nakoupit zbraně Irské republikánské armádě? Šéf irsko-americké mafie žil dvojím životem, byl totiž informátorem FBI, kam donášel informace o nepohodlné mafiánské konkurenci.

Když se dozvěděl, že se chystá jeho zatčení, utekl – a šestnáct let se mu podařilo skrývat. Žil se svou přítelkyní na pobřeží v Santa Monice a sousedé byli asi hodně překvapení, když do bytu starších manželů „Gaskových“ vtrhla jednoho dne policie. Našla tu nezdaněné dolary v hotovosti a slušný arzenál střelných zbraní, ale v obývacím pokoji nevisel žádný Vermeer ani Rembrandt. A spojitost s krádeží Whitey odmítl.

Pokud něco věděl, odnesl si to do hrobu, protože v roce 2018 skončil zavražděn za mřížemi, kde měl sám za několik vražd strávit zbytek života. Soukromý detektiv se zkušeností ze Scotland Yardu Charles Hill tehdy řekl deníku The Guardian, že o Bulgerově zapletení do případu není pochyb. Přestože nezvratné důkazy neexistují. Pokud jde o krádeže umění, měl Hill skvělý životopis. V utajení přispěl mimo jiné k navrácení ukradeného Výkřiku od Edvarda Muncha do Národního muzea v Oslu.