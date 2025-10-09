Laureátem Nobelovy ceny za literaturu za rok 2025 se stal maďarský prozaik László Krasznahorkai. Obdržel ji za „působivé a vizionářské dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění“.
Nobelovu cenu za literaturu má Maďar László Krasznahorkai
Mezi letošními favority byli vedle Krasznahorkaie zmiňováni avantgardní čínská spisovatelka Cchan Süe či japonský prozaik Haruki Murakami, který mezi možnými kandidáty figuruje opakovaně. Stálým favoritem je také spisovatel indického původu Salman Rushdie, který pro mnohé představuje svobodu slova, nebo provokativní francouzský autor Michel Houellebecq.
O laureátech rozhoduje Švédská akademie. Kdo se stane dalším nobelistou, není snadné předpovědět, protože podle literárních odborníků se členové akademie s oblibou uchylují k neočekávané volbě před autory bestsellerů. V žebříčcích prodejnosti pak obvykle poskočí i knihy nově vybraných laureátů, prestižní ocenění zájem o jejich tvorbu celosvětově zvyšuje.
Například v roce 2016 akademie vyznamenala jako prvního písničkáře v historii Boba Dylana. Zatímco někteří nevšední výběr hudebníka uvítali, jiným připadal absurdní. Dylan se odmítl zúčastnit tradiční recepce a ceremonie na stockholmské radnici a cenu převzal s několikaměsíčním zpožděním v dubnu 2017 na soukromém setkání bez přítomnosti médií.
Akademie se vzpamatovala ze skandálu
Nobelova cena za literaturu má obvykle každý rok jen jednoho – žijícího – laureáta. Výjimkou byl loňský ročník, kdy Švédská akademie vyhlásila současně držitele za roky 2018 a 2019: polskou spisovatelku Olgu Tokarczukovou a rakouského dramatika Petera Handkeho. Udělení ceny Handkemu vyvolalo mnoho kritiky kvůli obdivu, který literát projevoval vůči srbskému prezidentovi Slobodanu Miloševičovi.
V roce 2018 Švédská akademie čelila skandálu, jehož hlavní postavou byl manžel jedné ze členek respektované instituce Jean-Claude Arnault. Ten byl v roce 2018 byl odsouzen za znásilnění a čelil i mnoha obviněním ze sexuálního obtěžování, některé se měly odehrát v prostorách Švédské akademie. Arnault veškerá obvinění odmítl, stejně jako nařčení, že opakovaně předem vyzradil jméno laureáta ceny za literaturu.
V souvislosti s Arnaultem a jeho manželkou Katarinou Frostensonovou se objevila i obvinění ze střetu zájmů. Švédská akademie, která také každoročně rozděluje asi tři miliony dolarů v podobě stipendií, totiž v minulosti finančně podporovala stockholmské soukromé kulturní centrum Forum, jež Arnault s Frostensonovou vedli. Někteří členové v době skandálu Švédskou akademii opustili.
Od roku 1901, kdy byla Nobelova cena udělena poprvé, nebyla do té doby vyhlášena pouze v době první a druhé světové války v letech 1914, 1918 a 1940 až 1943 a v roce 1935, kdy nebyl nalezen nikdo, kdo by si cenu zasloužil.
Nobelovy ceny pokračují
Nobelovy ceny jsou udělovány i v dalších oborech, noví držitelé jsou oznamováni během jednoho týdne. Ceny laureáti oficiálně převezmou na ceremonii ve Stockholmu 10. prosince, tedy na výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela.
V pondělí vyhlásil Karolínský institut letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Ocenění získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se takzvané periferní tolerance.
V úterý akademie oznámila, že Nobelovu cenu za fyziku letos obdrží Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za výzkum kvantové mechaniky.
Ve středu pak akademie sdělila, že laureáty Nobelovy ceny za chemii se stali Japonec Susumu Kitagawa, britský vědec působící v Austrálii Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi. Ocenění získali za výzkum metalo-organických sítí.
V pátek se vyhlašování ze Stockholmu přesune do Osla, kde norský Nobelův výbor oznámí cenu za mír. O tuto Nobelovu cenu v posledních týdnech projevil zájem americký prezident Donald Trump.
Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením Nobelovy ceny za ekonomii.