Švédská královská akademie ve Stockholmu oznámila, že letošními nositeli Nobelovy ceny za chemii se stali Susumu Kitagawa, Richard Robson a Omar M. Yaghi. Vytvořili molekulární struktury, které lze využít k získávání vody z pouštního vzduchu, zachycování oxidu uhličitého, skladování toxických plynů nebo katalýze chemických reakcí.
Nobelovu cenu za chemii získali vědci za materiál s obrovským potenciálem
Oceněná trojice vyvinula úplně nový typ molekulární architektury. Konstrukce, které vytvořili, se nazývají kovově-organické struktury (MOF). Obsahují velké dutiny, skrze které mohou molekuly proudit dovnitř a ven. Může se to zdát jako málo, ale někteří vědci se domnívají, že právě tyto kovově-organické struktury mají tak obrovský potenciál, že se stanou materiálem 21. století.
Už nyní je vědci využili k získávání vody z pouštního vzduchu, odstraňování znečišťujících látek z vody (a to včetně takzvaných věčných chemikálií), zachycování oxidu uhličitého nebo skladování vodíku. Jiné konstrukce tohoto typu jsou šité na míru pro dodávání léčiv do těla nebo nakládání s extrémně toxickými plyny. Některé mohou zachycovat ethylenový plyn z ovoce, aby dozrávalo pomaleji, nebo přepravovat enzymy, které rozkládají stopy antibiotik v životním prostředí.
Díky vývoji MOF poskytli laureáti chemikům nové možnosti pro řešení některých výzev, kterými moderní společnost čelí, uvedla komise.
Nobelovský týden
Loni akademie Nobelovu cenu za chemii udělila Američanům Davidu Bakerovi a Johnu Jumperovi společně s Britem Demisem Hassabisem. Ocenila je za výzkum spojený s výpočetními návrhy a předpovídáním struktur proteinů.
V pondělí vyhlásil Karolínský institut letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Ocenění získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se takzvané periferní tolerance. V úterý akademie oznámila, že Nobelovu cenu za fyziku letos obdrží Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za výzkum kvantové mechaniky.
Týden vyhlašování Nobelových cen bude pokračovat ve čtvrtek, kdy Švédská akademie oznámí letošního držitele Nobelovy ceny za literaturu. V pátek norský Nobelův výbor vyhlásí jméno či název laureáta ceny za mír, o kterou projevil silný zájem americký prezident Donald Trump. Vyhlašování skončí příští pondělí oznámením Nobelovy ceny za ekonomii.
Nobelovy ceny budou letošním laureátům oficiálně předány 10. prosince u příležitosti výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela. Vedle prestiže, kterou Nobelova cena přináší, náleží laureátům finanční odměna jedenáct milionů švédských korun (přibližně 24 milionů korun).