Frodo vykročil z Kraje před 70 lety, Středozem inspiruje dodnes

Události: Společenstvo prstenu slaví sedmdesát let (zdroj: ČT24)

Černá řeč Mordoru vyrytá na zlovolném prstenu moci temného pána Saurona. Příběh o cestě za jeho zničením si v původním znění překladatelka Stanislava Menšíková přečetla poprvé ještě během totality. „Hodně jsem tenkrát cítila, díky Frodovi, takovou tu malou naději na to, že by člověk mohl uspět proti mašinerii, co byla kolem,“ zavzpomínala na své pocity z knihy Menšíková.

Středozem do té doby skeptickou překladatelku staroanglické literatury, stejně jako miliony lidí po celém světě, pohltila. „Tolkien přistupoval k té své tvorbě velmi zodpovědně. On byl podle všeho přesvědčen, že Středozem nevymýšlí, ale že ji objevuje,“ tvrdí religionista z Univerzity Karlovy Pavel Hošek.