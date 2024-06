Aragorn mi nevadí, ale bavme se raději o mých nových filmech, žádal Mortensen ve Varech

„Rozhodl jsem se ji umístit do devatenáctého století na Divoký západ, kde to pro ni bude náročné. S muži, kteří jsou zkorumpovaní a používají násilí, aby něčeho dosáhli. Drsné místo pro silnou nezávislou ženu,“ popsal Mortensen ve Varech svůj scenáristický záměr.

Propagace novinky ho nedávno zavedla také na Ukrajinu, které Mortensen opakovaně vyjádřil podporu. Návštěva válkou zasažené země na něj zapůsobila i kvůli podobnosti s fiktivním westernem. „Bylo tam hodně žen, které byly jako Vivienne v mém příběhu, i ona byla žena, která zůstala sama. Ženy musí domácnost držet pohromadě a společnost musí fungovat, když muži, ale i ženy odcházejí na frontu,“ vysvětlil.

Do Varů s Mortensenem přijel snímek Až na konec světa přestavit britský herec Solly McLeod. Ten přiznal, že Viggo má zásluhu na jeho volbě profese. „Dědeček mi pustil Pána prstenů, když mi bylo osm nebo devět – byl to jeden z prvních filmů, které jsem viděl, a uvědomil jsem si, že to není reálné, že tam musí být režisér, kameraman, herci. Takže Viggo byl vlastně jedním z těch, kvůli kterým jsem se chtěl stát hercem,“ zavzpomínal.

Návrat k Aragornovi závisí na scénáři

Filmová trilogie Pána prstenů převedla svět stvořený spisovatelem J. R. R. Tolkienem na plátna na začátku milénia. „Tolkienův svět je nekonečně zajímavý. Když jsem dostal roli Aragorna, tak jsem o té knize nic nevěděl. Říkal jsem si, že to je velká nevýhoda, pořídil jsem si tu tlustou knihu, a když jsem letěl na Nový Zéland, začal jsem ji číst. Uvědomil jsem si, že obsahuje hodně zdrojů, které znám: keltská mytologie, severská mytologie, ságy, které jsem četl nebo které mi četli, když jsem byl malý chlapec,“ říká Mortensen o svém setkání s dobrodružným příběhem.

Na otázku, zda by se jako Aragorn před kameru vrátil, odvětil: „Záleží na tom, jestli se budu hodit na tu roli, jak je napsaná. Když se mi bude scénář líbit. Nikdy bych film netočil jen proto, že to režíroval ten nebo ten, příběh, námět je pro mě důležitější.“ Dodal, že s podobnou nabídkou ale zatím nikdo nepřišel.