Číňanky rády čtou o blízkém vztahu dvou mužů, úřady jim danmei ale chtějí vzít

V Číně sílí tlak proti autorům a fanouškům literárního žánru danmei. Romantické příběhy, které se nevyhýbají erotice, o vztazích mezi muži píší a čtou hlavně heterosexuální ženy.
Základem danmei jsou idealizované vztahy mezi muži, od cudných po sexuálně explicitní. V čínštině se tento žánr objevil koncem devadesátých let, inspirace pochází z Japonska, kde na obdobném principu funguje kupříkladu fikce žánru jaoi neboli také označovaného anglickým výrazem „boys’ love“.
Romantizující příběhy spadající do danmei mohou být historickými eposy, fantasy dobrodružstvím i dramatem ze současnosti, shodně v nich ale čtenáři najdou emocionální propojení, napětí a osudovost, mnohdy, nicméně ne nutně mezi postavami, které stojí na opačném pólu.
Muži mohou být bohy i otěhotnět
Například série Heaven Official’s Blessing od jedné z nejpopulárnějších autorek tohoto žánru Mo Siang Tchung Siou vypráví o princi, jemuž se podařilo dostat mezi bohy, opakovaně je ale „vyhazován“ z nebes. Při své pouti mezi smrtelníky, kde má lovit duchy, pocítí spojení s charismatickým a tajemným mladíkem.
Naopak do současnosti je zasazen příběh s prvky sci-fi Case File Compendium, v němž autorka píšící pod jménem Žou Pao Pu Čch’–žou v několika knihách rozvíjí intenzivní vztah hraničící s posedlostí mezi mladým mužem s temnými stránkami a jeho bývalým lékařem.
Danmei příběhy píšou a čtou převážně heterosexuální ženy. Knihy o mužské přitažlivosti můžou být pro čínské čtenářky způsob, jak prožít rovnoprávnější vztahy, než jaké jim nabízí konzervativní pohled společnosti, rodiny i vrstevníků, tedy aby se vdaly a měly děti. A muži si v danmei knihách mohou dovolit být zranitelní, dokonce mohou otěhotnět. Podobně autorky přiznávají, že je na psaní bavilo řídit životy, které nejsou jejich vlastní, a vytvářet celý nový svět, nesvázaný tradiční heterosexuální romantikou.
V kultuře, kde je ženská sexuální touha běžně kontrolována, se danmei stalo zakódovaným, kreativním prostředkem – prostorem, kde ženy mohou psát o ženské touze po jiných ženách, vysvětluje oblibu tohoto žánru BBC.
Z on-line příběhů zfilmovanými bestsellery
Okrajová čínská literární subkultura, publikovaná na internetu, zažívala v uplynulých letech boom. Zahraniční fanoušky si získala díky překladům zejména do angličtiny, kupříkladu zmíněný příběh Heaven Official’s Blessing se dokonce dostal na seznam bestsellerů The New York Times v kategorii paperbacků.
Od stejné autorky bodoval v žebříčku také příběh Grandmaster of Demonic Cultivation, v němž dvě spřízněné duše čelí zrádným úkladům, přičemž jednou z nich je kdysi mocný muž, který se převtělil do mladého muže a jeho jménem se vydává na cestu pomsty.
Toto historické fantasy se zároveň dočkalo zfilmování (uváděné mimo jiné Netflixem). Právě seriálové, komiksové, videoherní či audio adaptace přispěly k popularitě danmei nejen v Číně. Stávalo se ale, že romantická či erotická blízkost mezi hrdiny byla v adaptované verzi příběhu prezentovaná jako intenzivní bromance nebo se z mužských postav stal heterosexuální pár.
Ani zakázáno, ani povoleno
Čína v posledních letech čelí kritikám lidskoprávních organizací za umlčování aktivistů LGBT+. Homosexualita byla v zemi dekriminalizována v roce 1997 a v roce 2001 odstraněna ze seznamu duševních chorob, ale stále je široce stigmatizována, přestože se postoj veřejnosti vůči komunitě LGBT+ postupně mění. V loni zveřejněném průzkumu amerického Williams Institutu více než polovina dotázaných uvedla, že by čínská společnost měla přijímat osoby z komunity LGBT+.
Zveřejňovaný obsah týkající se osob patřících do menšinových sexuálních skupin se zdá obecně méně tabu než jiná témata, jež čínské úřady považují za citlivá. Zároveň ale vztahy mezi osobami stejného pohlaví jsou v mainstreamových čínských médiích stále prakticky nepřítomné.
Gay svatba v hororu ne, konkubína prošla
Toto zneviditelňování se nedávno dotklo například uvedení australského hororu Together v čínských kinech. Nejprve se promítal ve vybraných biografech – na plánované uvedení do širší distribuce ale už nedošlo, čínský distributor film bez vysvětlení stáhl po vlně kritiky kvůli úpravám jedné ze scén. Svatba dvou mužů byla pomocí umělé inteligence digitálně upravena tak, aby sňatek uzavíral heterosexuální pár. Ironický kontext této změně dodává, že hrdinové hororu jsou vystaveni groteskním změnám svých těl.
Filmy, které jdou do čínské distribuce, musejí nejprve schválit čínské cenzurní úřady. U dovážených titulů to často znamená vystřižení scén zobrazujících témata, která vláda pokládá za citlivá, choulostivá nebo příliš sexy. Ovšem využití technologie ke změně těchto scén – místo jejich vystřižení – je relativně nové, upozorňoval v té souvislosti britský list The Guardian. S AI nástroji bude pro diváky navíc ještě těžší si cenzury vůbec všimnout.
Podobně zmizely náznaky LGBT+ tématu v roce 2019 při čínském uvedení životopisného snímku Bohemian Rhapsody o zpěvákovi Freddiem Mercury. Zmínky o sexuální orientaci frontmana kapely Queen se v čínské verzi neobjevily, přestože i tehdy si čínské publikum stěžovalo. Když o něco dříve čínská internetová televize přenášela ceremoniál z cen Oscar, kde sošku pro nejlepšího herce přebíral Mercuryho představitel Rami Malek, v titulcích jeho proslovu slovo „gay“ nahradil výraz „zvláštní skupina“.
A z amerického seriálu Přátelé čínští cenzoři vystříhali všechny zmínky o lesbickém páru.
Na druhou stranu v roce 2018 dala cenzura zelenou nízkorozpočtovému snímku Sün čao luo maj o blízkém vztahu mezi Číňanem a Francouzem. Film sice obdržel nevalné recenze od kritiků i diváků, ale přesto se něm mluvilo, protože byl označován za první čínský film s LGBT+ tematikou. Takové tituly jinak bývají k vidění spíš na alternativních platformách nebo zahraničních festivalech. Výjimkou v minulosti byla na začátku devadesátých let promítaná adaptace románu Sbohem, má konkubíno o ambivalentních vášních mezi operním představitelem ženských rolí a jeho hereckým partnerem.
Desítky autorů u výslechu
Ani danmei neuniklo pozornosti čínských úřadů. Nelibost v souvislosti s tímto žánrem dávaly najevo už dříve. Zmíněná oblíbená autorka Mo Siang Tchung Siou (vlastním jménem Jüan I-mej) byla v roce 2020 odsouzena za nelegální podnikání, protože prodávala své vlastní danmei knihy. Ve vězení strávila rok, než byla podmínečně propuštěna.
Nicméně v uplynulém roce byly podle AP v Číně vyslýchány, zatčeny a obviněny z výroby a prodeje obscénních materiálů dokonce desítky autorů danmei. Řada z nich přestala publikovat a stáhla svou tvorbu z internetu, také weby s danmei příběhy obsah seškrtaly a nechaly jen ty nejkrotší vyprávění.
Kuchyňské náčiní versus pornografie
Pokusem o obcházení cenzury byly a jsou i různé metafory, kdy například „příprava večeře“ je kód pro sex a analogicky pak není těžké si domyslet, co by mohlo být „kuchyňské náčiní“. Někteří autoři rovněž doufali, že větší toleranci jejich příběhům přinese zdůrazňování tradiční čínské kultury. Došlo tak k paradoxu, kdy čínská státní média chválila některé seriály podle takových literárních předloh, přičemž bagatelizovala nebo zamlčovala, že vznikly na základě textů obsahující gay erotiku, všímá si studie na toto téma.
Autocenzurních zásahů nebyl žánr danmei ušetřen ani v minulosti. Vyvolávala je od roku 2004 kampaň vedená proti pornografii, například na jedné z vyhledávaných platforem sekci „danmei“ přejmenovali už před deseti lety na „čistou lásku“ a rozhodli se vyvarovat jakémukoliv zobrazování intimity.
Letos v dubnu skončila jedna z populárních stránek se sídlem mimo Čínu a s nejméně 400 tisíci registrovanými čtenáři, tvrdí AP. Nepodařilo se jí získat vyjádření od provozovatelů dotčených webů ani od čínských úřadů. Někteří autoři publikují raději v zahraničí a ke čtenářům se jejich tvorba dostává neoficiálně ať už v papírové, nebo digitální formě. Oklikou pro čtenářský přístup ke šťavnatějšímu danmei jsou také on-line komiksy překládané z japonštiny či korejštiny.
Součást čištění internetu?
The Independent spekuluje že zátahy proti danmei jsou součástí širší kampaně za „vyčištění internetu“. Hongkongské noviny South China Morning Post informují, že cílem těchto snah je eliminovat „negativní emoce“. A to šířených jak na sociálních sítích, webech, tak prostřednictvím influencerů.
Čínská správa kyberprostoru mimo jiné věnuje pozornost „násilnému propojování sociálních otázek s identitou, regionem a pohlavím“. Obavy z negativních nálad se v letošním roce prohloubily, protože čínská ekonomika se potýká s potížemi a palčivým problémem tam zůstává nezaměstnanost mladých lidí.
Danmei si zpočátku své fanoušky nacházelo v on-line komunitách fanoušků, ale postupně se vyvinulo v mainstreamový fenomén publikovaný na komerčních platformách. Nemluvě o rostoucím zájmu zahraničních příznivců žánru. Podle BBC jde o příliš oblíbený a příliš kontroverzní popkulturní fenomén, než aby ho úřady mohly jen tak ignorovat.
Toleranci žánru danmei u cenzorů nepomáhá ani směrnice Národní rádiové a televizní zprávy z roku 2021 zakazující vystupování „zženštilých mužů“ na obrazovce. Natož snaha čínské vládnoucí garnitury zastavit pokles sňatků a porodnosti.