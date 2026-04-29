Podnikatelé čelí dramatickému nárůstu regulace, míní prezident Hospodářské komory

Na dramatický nárůst regulace v podnikání upozornil v úvodu volebního sněmu Hospodářské komory její prezident Zdeněk Zajíček (ODS). Varoval před jednostranným zaměřením evropské politiky na zelenou transformaci. Evropa musí být podle něj v současnosti, kdy svět čelí různým krizím, nejen zelená, ale i konkurenceschopná a odolná. Komora si na sněmu zvolí nové lídry,
„Dnes desetitisíce předpisů generují statisíce povinností. A z každé povinnosti vznikají další administrativní úkony. To jsou miliony hodin práce, které podnikatelé nemohou věnovat rozvoji svých firem,“ řekl Zajíček.
Evropa se podle něj dlouhodobě upnula na zelenou transformaci. „Ta je důležitá, ale nemůže být jedinou prioritou. Mezitím se svět zásadně změnil – čelíme technologické revoluci, sérii krizí, geopolitickým rizikům i novým ekonomickým tlakům. Evropa musí být nejen zelená, ale také konkurenceschopná, bezpečná a odolná,“ uvedl. Podnikání musí být podle něj vnímáno jako veřejný zájem. „Podnikání není problém. Podnikání je součást řešení,“ řekl.
Zajíček připomněl, že podnikatelé zaměstnávají více než 81 procent všech zaměstnanců a z jejich činnosti plyne přes 71 procent příjmů veřejných rozpočtů, ze kterých se financuje zdravotnictví, vzdělávání, sociální péče, důchody, obrana, bezpečnost i provoz státu. „Jestli chceme prosperující Česko, musíme začít u podpory těch, kteří prosperitu vytvářejí. Na podnikatelích záleží. Bez podnikatelů to nejde,“ řekl.
Komora si za účasti předních politiků volí nové vedení
Celostátní sněm Hospodářské komory ČR zvolí ve středu odpoledne nové vedení. Na funkci prezidenta je nominovaný pouze Zajíček, který pozici zastává od roku 2023. Kandidátů na šest viceprezidentských pozic je zatím devět, další mohou navrhnout delegáti přímo na sněmu.
Ze současných viceprezidentů usilují o další funkční období Filip Dvořák z Hospodářské komory hlavního města Prahy, Radek Jakubský z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Roman Pommer z Cechu obkladačů a Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu. Jana Havrdová a Michal Štefl své funkce ve vedení komory obhajovat nebudou.
Na sněmu vystoupí s projevy i velká část členů vlády v čele s vicepremiérkou a ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) bude chybět kvůli zahraniční cestě do střední Asie.
Hospodářská komora je podnikatelskou samosprávou. Členství v komoře je v Česku na rozdíl od některých okolních zemí dobrovolné. Členství umožňuje podnikům připomínkovat zákony i další normy a úřady mají povinnost se jejich podněty zabývat. Komora také organizuje podnikatelské mise, které doprovázejí politiky na zahraničních cestách. Komora sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a zhruba 140 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.