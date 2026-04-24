Středula byl znovu zvolen do čela odborové konfederace ČMKOS

Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) povede dál Josef Středula. Na odborářském sjezdu ho delegáti a delegátky znovu zvolili do čela centrály. Získal 90 ze 176 možných hlasů.
Výsledek večer oznámila šéfka volební komise Jana Hnyková. Středula měl dva protikandidáty, uspěl hned v prvním kole volby. V čele největší odborové centrály zůstává pro čtvrté čtyřleté období.
Podle Hnykové volilo šéfa školských odborů Františka Dobšíka 75 odborářek a odborářů a místopředsedu olomoucké regionální rady odborů Aloise Mačáka osm členů konfederace svazů.
Středula centrálu vede od jara 2014 po tři období, nyní bude v jejím čele počtvrté. Před dvěma lety ho ve funkci potvrdil mimořádný sněm poté, co mu zaniklo členství v odborech i místo ve vedení kvůli nezaplaceným členským příspěvkům. Středulova pozice také oslabila před pár lety, když kandidoval na prezidenta. Zároveň však zůstal v čele ČMKOS a pak se prezidentské kandidatury vzdal.
Dobšík od května 2003 vede školské odbory. Těm se v minulých letech dařilo vyjednat navyšování výdělků. Držely stávkovou pohotovost, zorganizovaly stávku ve školách. Dobšík před osmi lety neúspěšně kandidoval do Senátu za ČSSD.
Místopředseda olomoucké regionální rady odborů Mačák v minulosti působil třeba jako náměstek olomouckého hejtmana, kvůli nejasnostem ohledně více než milionového daru od několika firem v roce 2015 rezignoval. V roce 2018 se stal náměstkem tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka. Po odchodu z ministerstva se dostal do prostějovské organizace svazu KOVO.
ČMKOS jako největší odborová centrála podle svého webu zastřešuje 30 svazů. Loni sdružovala 230 tisíc odborářů a odborářek.