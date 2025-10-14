Mezinárodní měnový fond (MMF) výrazně zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle něj zvýší letos o 2,3 procenta a v roce příštím o dvě procenta. Uvedl to v podzimním výhledu globální ekonomiky. V jarním výhledu měnový fond uváděl, že na letošní rok čeká růst o 1,6 procenta a na rok příští o 1,8 procenta. Loni česká ekonomika vykázala růst o 1,2 procenta.
Měnový fond výrazně zlepšil výhled české ekonomiky
České ministerstvo financí v srpnu mírně zlepšilo výhled hospodářského růstu na letošní rok a očekává v něm, že se HDP zvýší o 2,1 procenta. V dubnu čekalo dvouprocentní růst. Příští rok hospodářský růst podle ministerstva zpomalí na dvě procenta.
Ve srovnání s dalšími zeměmi Visegrádské skupiny (V4) letos Česko podle nejnovějšího výhledu MMF poroste rychleji než ekonomiky Maďarska a Slovenska. V případě Slovenska počítá měnový fond s růstem o 0,9 procenta, u Maďarska pak o 0,6 procenta. To je méně, než fond čekal v dubnu. Polská ekonomika ale podle prognózy fondu vykáže růst o 3,2 procenta.
V příštím roce bude Česko zaostávat i za Maďarskem, kde tempo růstu podle fondu zrychlí na 2,1 procenta. V Polsku naopak růst v příštím roce zpomalí na 3,1 procenta, zatímco slovenská ekonomika vzroste o 1,7 procenta, očekává MMF.
Měnový fond rovněž předpověděl, že meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v letošním roce zrychlí na 2,5 procenta z loňského tempa 2,4 procenta. Na příští rok fond počítá se zvolněním inflace na 2,3 procenta. V jarní prognóze přitom fond počítal se zpomalením inflace v příštím roce až na dvě procenta.
Míra nezaměstnanosti se v Česku podle fondu v letošním roce sníží na 2,5 procenta, zatímco loni činila 2,6 procenta. Příští rok bude podle MMF pokles pokračovat, míra nezaměstnanosti se tak podle nynějšího výhledu zmírní na 2,4 procenta.
MMF zlepšil i odhad pro světovou ekonomiku
MMF zlepšil také odhad růstu globální ekonomiky na letošní rok. Nové očekává zvýšení HDP o 3,2 procenta. Odhad je o 0,2 procentního bodu vyšší, než fond uváděl v červencové aktualizaci výhledu. Na příští rok ponechal výhled beze změny a dál počítá s růstem o 3,1 procenta.
Ke zlepšení výhledu částečně přispělo snížení celních sazeb a ústup nejistoty, kterou v první polovině roku vyvolalo obchodní napětí mezi hlavními ekonomikami.