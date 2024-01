ČEZ vyhodnocuje nabídky na dostavbu Dukovan. Doporučení předá vládě v půlce února

Stavba nového bloku v Dukovanech je nejdražší zakázkou v novodobé historii Česka. Blok, který podle analytiků může stát i dvakrát až třikrát více než původně předpokládaných 160 miliard, by měl stát za třináct let.

Za zavřenými dveřmi v centrále společnosti ČEZ nyní na 280 odborníků vyhodnocuje jejich nabídky, jde zhruba o 90 tisíc stran. „Kritérií je nesčetně, především technická a ekonomická. Ale my to vše převádíme na cenu, za jakou bude nově postavený blok vyrábět,“ říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.

Hodnoticí zprávu má ČEZ odevzdat kabinetu v polovině února. Ten by měl pak do padesáti pracovních dnů rozhodnout. „Vláda je připravena, jakmile budeme mít všechny podklady, bezprostředně rozhodnout v souladu s tím, jak je nastaven proces schvalování,“ ujišťuje premiér Fiala. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) odmítá, že by se kabinet řídil výhradně doporučením ČEZu. „Ale samozřejmě ta hodnoticí zpráva ČEZu bude jedním z klíčových aspektů celého rozhodování,“ dodává.

Ve hře jsou další tři reaktory

Záležet pak bude na ceně, zapojení českých firem do výstavby, ale i na posouzení energetické bezpečnosti nebo záruk v případě, že dojde k prodlení stavby.

Podle opozičního ANO by vláda neměla otálet. „Mělo by to být tak, že to bude na základě návrhu společnosti ČEZ a vláda se na to podívá čistě jen z bezpečnostního úhlu pohledu. Ale protože jsme jí připravili bezpečnostní posouzení, jsem toho názoru, že jí k tomu zbývá několik málo dní, maximálně týdnů,“ říká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.