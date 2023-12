ŽIVĚ: Senát podpořil zavedení digitálních dokladů, na programu má i lex Ukrajina či energetické komunity

Digitální opisy dokladů budou podle předlohy dobrovolné, standardní plastové karty nenahradí. Nebude je možné použít ani pro dálkové prokazování totožnosti. Předlohu teď dostane k podpisu prezident.

K prokazování digitálním dokladem bude podle novely nutná aplikace v mobilním telefonu, kterou vyvíjí Digitální informační agentura. „Náběh bude poměrně dobře koordinovaný,“ řekl senátorům vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Zdůraznil také, že při elektronickém prokazování budou lidé poskytovat jen skutečně nezbytné, nikoli všechny údaje. Pokud někdo přijde o mobilní telefon s digitálním dokladem, přes Portál občana bude moci tento průkaz okamžitě zneplatnit, dodal.

Zamítnutí předlohy žádal senátor Michael Canov (SLK), o jeho návrhu už ale zákonodárci nehlasovali. Canov poukazoval na protizákonnost účinností zákona a na to, že do dvou let vznikne celoevropské řešení. Je tak podle něj otázkou, zda český eDoklad nebude znamenat jen vyhozené peníze.

O to, zda stát nakonec nebude platit systém s ohledem na budoucí evropský standard dvakrát, se zajímal také Pavel Fischer (nezávislý). Bartoš ujistil, že aplikace za nižší desítky milionů korun je úložiště dokladů, s evropským řešením se změní podle něj ekosystém. Peníze se podle něho nevyhodí, přechod na evropskou digitální peněženku bude významně snazší.

Prodloužení dočasné ochrany uprchlíků

Novela takzvaného lex Ukrajina má ukrajinským uprchlíkům před ruskou agresí umožnit, aby požádali o prodloužení dočasné ochrany v Česku o další rok, tedy do konce března 2025. Postup prodloužení novela nemění, omezuje ale na 150 dnů délku pobytu běženců v bezplatném nouzovém ubytování.

Novela energetického zákona počítá se vznikem energetických komunit, které mezi sebou budou moci sdílet místně vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů prostřednictvím distribuční sítě.

Pravidla pro přípravu stavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu doporučily schválit beze změn dva ze tří senátních výborů, které normu projednávaly. Hospodářský výbor chce do zákona vrátit ustanovení vyškrtnuté sněmovnou, podle něhož by realizace rozhodnutí vlády o výstavbě byla podmíněna souhlasem obou parlamentních komor. Výbory nevyhověly požadavku, aby dotčené obce měly právo vetovat výstavbu úložiště na svém území.