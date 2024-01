Vnitro seznámilo Bezpečnostní radu státu se 33 novými opatřeními v souvislosti se střelbou na filozofické fakultě

Rakušan také řekl, že navýšení rozpočtu vnitřní bezpečnosti musí vzejít z vlády. Suma tří miliard korun, o které v pondělí mluvil, je prý předběžná. Konečnou částku sdělí až po dalších jednáních. „Až na poradě ministrů, kde bude ministr financí (Zbyněk) Stanjura, budeme hledat možnosti,“ konstatoval. Fiala připomněl, že vláda ve středu rozhodla o čtyřech miliardách korun pro regionální školství a vysoké školy. „Budeme muset zvažovat, co je třeba v důsledku aktuálních událostí, kam přidat, kde ubrat,“ konstatoval. Kabinet dostal rámec toho, na co by finance navíc využil.

Ministerstvo školství dá vysokým školám peníze navíc na zavádění bezpečnostních opatření. Z evropských peněz jim přidá 200 milionů korun. Další finance uvolní z rozvojových programů ministerstva.

Účast prezidenta

Zasedání BRS se účastnil i prezident Petr Pavel. „Určitě bude to, jak se on dívá na ty věci, komentovat podle vlastního uvážení,“ řekl Fiala. Ocenil, že Pavel přijal pozvání a využil svého práva být při jednání kabinetu i bezpečnostní rady. „Vyjadřuje to zájem prezidenta o klíčová strategická rozhodování a bezpečnost, byl to důležitý signál pro veřejnost, že hlavní ústavní činitelé spolu komunikují a mají společný zájem na dobré budoucnosti Česka,“ dodal.

Podle Rakušana děkoval Pavel záchranářům a policistům. Předložené materiály vzal na vědomí a považuje za důležité, že vláda usiluje o to, aby u občanů zvýšila pocit bezpečí.

Při střelbě v budově fakulty v centru Prahy 21. prosince přišlo o život čtrnáct lidí, mezi nimiž byli studenti a pedagogové, 25 lidí bylo zraněno. Po útoku spáchal sebevraždu pachatel, který byl podle policie studentem fakulty. Tragédie podnítila debatu o nutnosti zvýšení ochrany měkkých cílů.

Vnitřní kontrola policie dříve zjistila, že policisté při zásahu i při předchozím pátrání po podezřelém postupovali správně, lepší měla být ale krizová komunikace se zástupci školy. Při pátrání po studentovi kvůli jeho možným sebevražedným úmyslům neinformovali vedení fakulty, ale jen přítomné zaměstnance školy.