Žhářství v Česku spáchané Ruskem by mě nepřekvapilo, řekla Pekarová Adamová. Zatím jen spekulace, podotkl Vondráček

Zaorálek si myslí, že Putin podobné akce avizoval jako možnou odvetu za poskytování zbraní Ukrajině ze strany západních zemí. „Evropa by si měla uvědomit ty důsledky,“ řekl. Zkritizoval například muniční iniciativu Česka za to, že byla ohlášená a veřejná. „Ten smysl není dělat si PR, ten smysl je dostat munici na Ukrajinu,“ prohlásil. Česko tím na sebe podle něj upozorňuje a může tak útoky Ruska přitahovat. Pekarová Adamová mu oponovala tím, že vyjádření hlasité podpory Ukrajině může být naopak pro Rusko odstrašující.

Obsazení místa eurokomisaře

Česko vyhlíží výsledky voleb do Evropského parlamentu, měly by být zveřejněny v neděli pozdě večer. S nimi souvisí nominace kandidáta na českého eurokomisaře. Předsedkyně TOP 09 by neměla problém s případnou nominací Jozefa Síkely. „Hospodářské politice se právě pan Síkela věnuje velmi dobře,“ podotkla. Zopakovala, že vláda by chtěla v Komisi získat hospodářský resort. Platí podle ní koaliční dohoda na tom, že právo na obsazení postu má hnutí Starostové a nezávislí a Piráti. Odmítla ale spekulovat, jak by se měnily pozice ve vládě v případě, že by Síkela navržen byl a křeslo eurokomisaře získal. „Co by, kdyby, by nebylo dobré komentovat,“ řekla.

Místopředseda ANO ale nepovažuje ministra průmyslu a obchodu za člověka s dostatečnou odborností ani výsledky. „Nevidím tam ani odbornost, ani schopnost. Je tam ta ambice pana Síkely být eurokomisařem,“ prohlásil Vondráček. Neuvítal by, aby právě on Česko v Evropské komisi pět let reprezentoval.

Zaorálek si myslí, že Síkela vzhledem ke stavu české ekonomiky nepředstavuje úspěšnou politiku. „Nevidím tady žádné jméno, které by v Evropě vzali vážně,“ míní k otázce obsazení místa eurokomisaře Zaorálek. Posléze ale připustil, že za silné jméno by považoval premiéra Petra Fialu (ODS). „Premiér je opravdu velká karta,“ řekl. Podle Pekarové Adamové ale není tato možnost ve hře.