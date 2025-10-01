Zdravotnické odbory ve středu vstoupily do stávkové pohotovosti. Vadí jim návrh úhradové vyhlášky na příští rok, žádají navýšení platů a mezd ve zdravotnictví o deset procent. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob uvedl, že o růstu platů ve veřejné sféře se jedná na úrovni vlády a prostor pro jednání o úhradové vyhlášce stále je.
Zdravotnické odbory vyhlásily stávkovou pohotovost
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vyhlásil stávkovou pohotovost poté, co v úterý skončilo předčasně jednání odborů s ministerstvem zdravotnictví o platech a úhradové vyhlášce, kterou musí resort publikovat do konce října. Odborům vadilo, že se schůzky neúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Ten byl na předvolební akci koalice SPOLU v Brně.
„Vyzýváme ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, aby změnil parametry úhradové vyhlášky na rok 2026 tak, aby byla zajištěna kvalitní a dostupná péče o pacienty a současně zvýšeny platy a mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví o deset procent,“ uvedly odbory.
Jakob řekl, že ministerstvo bylo připravené v úterý s odbory jednat, odbory ale žádný návrh nepřednesly. Připomněl, že o růstu platů ve veřejné sféře včetně zdravotnictví se jedná na úrovni vlády a těchto jednání se účastní i zástupkyně zdravotnických odborů. K dohodě ale zatím nedošlo.
„Pokud jde o úhradovou vyhlášku, tak připomínkové řízení k jejímu návrhu skončilo v pátek 26. září. Připomínky jsou nyní vyhodnocovány a stále je prostor na jednání o nich, pokud budou mít zdravotnické odbory či jiná připomínková místa zájem,“ dodal mluvčí.
Vyhláška stanoví platby od zdravotních pojišťoven na příští rok. Její první zveřejněný návrh pro příští rok počítá s výdaji 562,8 miliardy korun, které převýší odhadované příjmy veřejného zdravotního pojištění o 6,5 miliardy korun. Pro nemocnice akutní péče počítá s meziročním poklesem plateb, kromě odborů to kritizuje i Asociace krajů ČR.
Podle odborů je vyhláška pro nemocnice likvidační a poškodila by zaměstnance i pacienty. V nemocnicích podle odborů nyní chybí více než tři tisíce zdravotních sester a v příštích pěti letech může do penze odejít dalších patnáct tisíc.