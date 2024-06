Zajímají Čechy evropské volby? Rakušan čeká rekordní účast, podle Okamury se lidé s EU neztotožňují

Účast v letošních evropských volbách by mohla být vyšší než před pěti lety, přesto je nižší, než když se rozhoduje o obsazení sněmovny nebo hlavě státu. Šéfové koaličních i opozičních stran přiznávají, že se jim nedaří občanům dostatečně vysvětlit, proč je toto hlasování důležité. Velká část zákonů, které přijímá český parlament, přitom vzniká právě na unijní úrovni.

K volbám přišlo na mnoha místech po celé zemi přes třicet, v hlavním městě i víc než čtyřicet procent lidí. Účast by tak mohla být vyšší než před pěti lety. Nejvyšší volební účast bývá při volbách do Evropského parlamentu pravidelně v Praze. Naopak nejméně lidí chodívá k těmto volbám v Ústeckém a Karlovarském kraji.

I přes možnou letošní vyšší účast ale přišlo v sobotu a v pátek k volbám podstatně méně lidí než při volbách do sněmovny v roce 2021 nebo při loňském výběru hlavy státu.

„V Evropě se rozhoduje o řadě věcí, které se dotýkají každodenního života, které se dotýkají každého z nás. Hodně záleží, kdo nás v Evropském parlamentu zastupuje,“ míní premiér Petr Fiala (ODS).

„Lidé to nepovažují za důležité, proto jsme se jim snažili vysvětlit, že je to důležité. A Evropa by se měla konečně zamyslet,“ sděluje předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Nejnižší česká volební účast u eurovoleb byla v roce 2014, kdy lehce přesáhla osmnáct procent. V jiných letech se pak pohybovala zhruba mezi 28 a 29 procenty. „Doufám, že účast bude vyšší, a pokud bude nízká, tak je potřeba si uvědomit, že v pětadvaceti procentech má váš hlas váhu téměř čtyř,“ prohlašuje předseda Pirátů Ivan Bartoš.