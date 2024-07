Z návrhů NERV vláda upřednostní investice, trh práce, stavbu a školství

Z návrhů k růstu české ekonomiky, které Národní ekonomická rada vlády (NERV) představila v lednu, se chce kabinet přednostně zabývat čtyřmi oblastmi. Jsou jimi investice do dopravní infrastruktury, dále modernizace a reforma trhu práce, rychlejší výstavba například bytů a zkvalitnění regionálního školství. Po středečním jednání to avizoval premiér Petr Fiala (ODS). Projednávání zákona o kyberbezpečnosti vláda přesunula. Kabinet také podpořil vznik rady vlády pro paměťovou agendu.

NERV v materiálu ze začátku letošního roku konstatovala, že Česko už vyčerpalo své komparativní ekonomické výhody a možnosti dynamického hospodářského růstu. Nové příležitosti by měly přinést změny, které rada navrhuje. Zároveň upozornila, že řada opatření je dlouhodobého charakteru a začne přinášet výsledky v horizontu let až desítek let. Celkem 37 návrhů se týká trhu práce, vzdělávání, veřejné správy, bydlení a investic.

„V tom předcházejícím období jsme zvládli všechny krize a výzvy, kterým byla naše země vystavena, a teď musíme - a na tom pracujeme - zrychlit ekonomický růst tak, aby se dařilo našim firmám, aby rostly příjmy lidí,“ uvedl Fiala. „Musíme a chceme využít ten rok a půl do konce volebního období, abychom ještě udělali co nejvíce změn,“ doplnil.

Ministři oceňují, že při skládání rozpočtu vypadlo kolečko letních návštěv

Při skládání státního rozpočtu na další rok je podle ministrů lepší, když odpadne letní kolečko návštěv jednotlivých členů vlády s jejich požadavky na ministerstvu financí. Kabinet musí rozhodovat jako tým a představit rozpočet, který odráží jeho priority jako celku, poznamenal při příchodu na zasedání vlády vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Opozice kritizuje, že ministerstvo financí nezveřejnilo první návrh rozpočtu na příští rok, který rozeslalo resortům.

Premiér Fiala řekl, že námitkám nerozumí. „Pokládám rozhodnutí vlády za vítězství zdravého rozumu.“ Předložená čísla aktuálně nemohou vycházet ani ze znalostí vývoje letošního rozpočtu a prognóz. „Debata by zneklidňovala veřejnost, materiál by neměl váhu pro politickou debatu,“ doplnil. Chápal by, kdyby opozice kritizovala konkrétní prvky rozpočtu. „Kritizovat to, že nevyjdou předběžná čísla, která nemají oporu v ničem, je účelový útok za každou cenu,“ míní.

Ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že rozeslalo první návrh rozpočtu na příští rok ostatním úřadům, nyní ale jeho podobu zveřejňovat nechce. Ministerstva se k návrhu vyjádří do konce července, finální návrh se poté zveřejní do konce srpna, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ministerstvo v minulosti obvykle zveřejňovalo i první návrh rozpočtu.