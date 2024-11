Výstavba vázne. Pomáhá ale i „největší evropské dálniční staveniště“

České stavebnictví podle firem stagnuje. Mírné zlepšení čekají až příští rok, zaznělo na konferenci na Pražském hradě. Obor teď podle podniků i úřadů zachraňuje inženýrské stavitelství, tedy budování silnic, dálnic a železnic. Letos se v Česku otevře rekordních více než sto kilometrů dálnic. Zhruba v podobné délce se začalo stavět. Celá dálniční síť má být hotová do roku 2033. Na železnici příští rok zahájí třeba projekt rychlé trati mezi Brnem a Přerovem.

Dálniční síti stále chybí zhruba pět set kilometrů. Jejich stavba vyjde minimálně na čtvrt bilionu korun. U části z nich může s financováním pomoct soukromý sektor. Vrcholí například práce na obchvatu Českých Budějovic. Téměř osmadvacetikilometrový úsek D3 se otevře zhruba za měsíc a dálnice se tím prodlouží až do Kaplice na nádraží. Na úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem zase budou moci řidiči jezdit už před koncem roku. „V České republice se aktuálně staví přes 250 kilometrů nových dálničních úseků. Když si to vezmeme k poměru velikosti území, je v tuto chvíli největším evropským dálničním staveništěm,“ říká šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Přesto se většina ředitelů velkých firem na Hradě shodla, že jejich tržby oproti loňskému roku mírně klesnou. Problémy má hlavně pozemní stavitelství, kam spadá i budování nových bytů. Přestože poptávka po nich je velká, v letošním prvním pololetí jich stavbaři zahájili i dokončili přes sedmnáct tisíc. A to je v obou případech méně než před rokem.

Víc než loni se byty staví v Plzeňském, Olomouckém a Jihočeském kraji, v Praze a na Vysočině. Všude jinde meziročně vzniklo méně projektů. V Karlovarském kraji je propad dokonce třiapadesátiprocentní. Poptávka po bytech zvyšuje jejich ceny. Jen od dubna do června průměrně rostly skoro o dvě a půl procenta. V Plzeňském a Pardubickém kraji zdražují dvojciferným tempem. Zlevňují jen v Jihočeském a Karlovarském kraji.

Silnice prý drží stavebníky nad vodou „Za poslední tři roky to byly právě inženýrské, dopravní stavby a veřejné zakázky, které dokázaly udržet stavební průmysl při výkonu,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). A právě to pomáhá řadě firem nejen nepropouštět, ale dokonce shánět nové zaměstnance. „Víceméně se dá říct, že silniční stavitelství drží stavebnictví nad vodou. Vzhledem k tomu, jak jsou nabídkové ceny nízké, tak je každá stavba velká výzva. Musíte najít vhodná technická řešení, aby firma přežila,“ míní ředitel divize dopravních staveb ze společnosti Swietelsky Radim Čáp. Platí to i na jednadvacetikilometrovém úseku D11 z Trutnova do Královce, kde dálnice povede náročným horským terénem. Má být dokončený v roce 2028. S cenou skoro dvanáct miliard je to největší dálniční stavba v historii Ředitelství silnic a dálnic. „Budeme stavět 28 mostů, deset protihlukových stěn, dva tunely, tři mimoúrovňová křížení,“ sdělil v říjnu předseda správní rady MI Roads Zdeněk Ludvík.

„Díky tomu, že jsme zvýšili mezi lety 2020 a 2021 výdaje na dopravní infrastrukturu včetně dálnic o padesát procent, tak se ty projekty připravily a nová vláda v nich plus minus – což je dobrá zpráva – pokračuje,“ říká místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO). Na kraji hlavního města zase bagry sundavají ornici. Právě tam, u Běchovic, se začíná stavět dálniční obchvat kolem Prahy. Teď tam mimo jiné probíhá archeologický výzkum. Jeden z nejvýraznějších stavebních projektů posledních let právě končí přímo v Praze. Od příštího týdne bude znovu plně průjezdný Barrandovský most. Rekonstrukce začala v září 2020 a prodražila se víc než dvojnásobně na miliardu a 300 milionů korun. Částka se ale ještě může změnit. „V příštím roce budeme mít v Státním fondu dopravní infrastruktury znovu rekordní částku. O deset miliard vyšší než v letošním roce. Bude to 160 miliard a to navýšení deset miliard korun míří právě do investice,“ slibuje Kupka.