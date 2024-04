Vláda obstála, řekl Rakušan na sněmu STAN. Odmítl populistická řešení

Míní, že vláda by měla lépe prezentovat práci, kterou odvedla, jinak podle něj hrozí nástup politiků, „kteří budou slibovat jednoduchá řešení“. „Jejich politika nemá obsah, chtějí si vzít moc a chtějí z ní profitovat,“ prohlásil předseda STAN. Na problémy podle Rakušana nefungují jednoduchá a populistická řešení.

Republikový sněm STAN není letos volební, hnutí se jím připravuje na nadcházející evropské a podzimní krajské volby. Rakušan se ve svém projevu ohlédl za dosavadním vládnutím koalice, jejímž členem Starostové jsou. On sám je prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra. Míní, že uplynulé dva roky byly složité, Česko se potýkalo s dopady ruské války proti Ukrajině v podobě uprchlíků či energetické krize. „Myslím, že v této obtížné době vláda uspěla,“ uvedl Rakušan. Uznal však, že očekávání lidí byla větší.

Do Evropského parlamentu chce 30 českých uskupení

Na sněmu vystoupil i předseda ODS a premiér Petr Fiala, který ocenil vládní spolupráci s hnutím. „Umíme se vždy domluvit a dohodnout... Politika není individuální závod, je to týmová hra, vyžaduje spolupráci. V týmové hře jsou nevyhnutelné a potřebné kompromisy, je třeba potlačit vlastní ego, které se může někdy ukázat jako nejhorší nepřítel,“ řekl Fiala.

Ocenil, že země dokázala zvládnout výzvy jako uprchlickou krizi. „I když se zdá, že ty největší krize jsme zvládli, že nás čeká nějaká rutina, skutečnost je ta, že nás nic jednoduchého nečeká. Nadále bojujeme o to, jak bude v dalších letech vypadat Evropa. Bojujeme nadále o to, jak bude vypadat naše demokracie, o to všechno se nyní hraje,“ zaznělo z premiérových úst.

Kromě něj dorazili na sněm STAN do Olomouce i předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka a místopředseda TOP 09 Michal Kučera. Naopak Piráti poslali pouze videozdravici svého předsedy Ivana Bartoše.