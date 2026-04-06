Velikonoce ve sněmovně znovu otevřou debatu o zákazu prodeje během svátků


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24
Do sněmovny se znovu vrátí diskuse o zrušení zákazu prodeje o vybraných státních svátcích. K návrhu ODS vláda zaujala neutrální stanovisko. Podporu má předloha třeba u zástupců koaličních Motoristů nebo Hospodářské komory. Naopak odbory jsou proti. Zákaz schválili poslanci v roce 2016. Pro zvedli ruku hlavně sociální demokraté, komunisté, lidovci i část bývalého hnutí Úsvit.

Bez omezení mohou podle Zákona o prodejní době v maloobchodě fungovat jen třeba lékárny nebo prodejny pod dvě stě metrů čtverečních. Zákazy se ale nevztahují ani na čerpací stanice nebo obchody na nádražích. Jinde zákazníci nenakoupí na Nový rok, o Velikonočním pondělí, na Den vítězství, 28. září a října i na první a druhý svátek vánoční. O Štědrém dnu je pak možné nakoupit do dvanácté hodiny.

Nesjednocená pravidla matou především zákazníky. Například na Velký pátek 3. dubna bylo otevřeno, na Velikonoční pondělí 6. už musí mít obchody zavřeno. „Musím si to vyhledávat,“ přiznává Věra Dobešová. Jasno nemá ani Lukáš Zachar. „Většinou neznám ty svátky a musím si to prostě najít,“ dodal.

1. leden – Nový rok – zavřeno

Velký pátekotevřeno

Velikonoční pondělí zavřeno

1. květen – Svátek práce – otevřeno

8. květen – Den vítězství – zavřeno

5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – otevřeno

6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa – otevřeno

28. září – Den české státnosti – zavřeno

28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu – zavřeno

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – otevřeno

24. prosinec – Štědrý den – otevřeno do 12:00

25. prosinec – 1. svátek vánoční – zavřeno

26. prosinec – 2. svátek vánoční – zavřeno

Opoziční ODS proto navrhuje konec omezení. A podporu má i ve vládní koalici. „Tuhle regulaci opravdu nepotřebujeme. Chceme odstranit ten současný chaos a nechat opravdu na obchodech, aby se rozhodly, kdy budou mít otevřeno a kdy budou mít zavřeno,“ uvedl předseda strany Martin Kupka (ODS).

Zrušení zákazu podporuje i část vládních Motoristů. „Pokud někdo chce vydělávat peníze, ať je vydělává i v neděli nebo o svátcích. Rozumím tomu, že je někdo ve špatné situaci a potřebuje za každou cenu najít cestu, jak vydělat peníze. Já bych asi nezakazoval podnikat,“ konstatoval vládní zmocněnec pro Green Deal a poslanec Filip Turek (za Motoristy).

Nejsilnější sněmovní hnutí očekává k tématu diskusi. „Co to přinese, když už si na to to tržní prostředí zvyklo? Byl jsem proti, ale po těch deseti letech už zase trošičku postrádám tu společenskou poptávku, že by se to mělo měnit,“ řekl místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

„Lidé by měli mít čas na to, aby ho strávili i se svými rodinami. Ale nebráníme se tomu, abychom si sedli ke stolu a diskutovali,“ sdělil předseda strany Zdeněk Hřib (Piráti).

Dodržování zákazu prodeje hlídá Česká obchodní inspekce. Za jeho porušení hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun, při opakovaném provinění se sankce může vyšplhat až na pět milionů.

„V roce 2024 jsme provedli celkem 155 kontrol a pochybení jsme zjistili v šesti případech. V tom loňském roce jsme učinili ještě víc kontrol – 166. A co se týče zjištění, máme je ve dvou případech,“ doplnil mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.

Agresivní pták původem z Afriky – husice nilská – se šíří v Česku. Ornitologové ji pozorují už téměř ve všech regionech s většími rybníky. Druh patří mezi invazní, stát už několik let nařizuje myslivcům odstřel. I přesto její počty nadále rostou.
Výrazně vyšší dotace do zdravotnictví, přijatelné ceny energií a paliv, rychlejší růst důchodů pro nejstarší penzisty a víc peněz na obranu. To jsou priority, které bude podle premiéra i ministryně financí obsahovat rozpočet na příští rok. Andrej Babiš (ANO) už před dvěma týdny České televizi řekl, že deficit by v roce 2027 mohl být i vyšší než letos. Aktuálně má vláda hospodařit se schodkem tři sta deset miliard korun. První návrh rozpočtu chce ministryně financí Alena Schillerová (ANO) členům vlády předložit v červnu.
Ušetřit tisíce korun měsíčně za dojíždění do práce je jeden z argumentů, který teď zvedá poptávku po elektromobilech. Řidiči ale míří kvůli vysokým pořizovacím cenám hlavně do autobazarů, v některých nyní u elektrických aut zaznamenávají nárůst prodejů. Zájem o elektromobilitu roste, ačkoli její rozvoj stát nijak zásadně nepodporuje.
Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.
Příchod jara je ideální dobou pro revize solárních panelů. Technici říkají, že zkontrolovat fotovoltaiku je potřeba hlavně kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby fungovala na plný výkon. Rozdíl je přitom mezi servisem a revizí. „Servis děláme kvůli funkčnosti technologie, aby nám co nejlépe fungovala. Elektrorevizi děláme kvůli bezpečnosti a výstupem toho je revizní zpráva. Za nás by se měla provádět jednou za dva roky," říká vedoucí technické kontroly a standardizace z ČEZ Prodej Michal Kubín. Kolik za kontrolu lidé zaplatí, se liší – většinou je to mezi pěti až deseti tisíci korunami.
Každý druhý taxikář v Česku je cizinec; nejvíc jich jezdí v Praze. I proto chce vláda zavést novou povinnost – znalost češtiny. Umět by ji měli i ti, kteří zákazníky získávají přes aplikace jako Uber nebo Bolt. „V momentě, kdy ten řidič má aspoň základní znalost českého jazyka, dokáže se seznámit prokazatelně s českými předpisy a s těmi dopravními situacemi, které můžou být odlišné oproti zemím, odkud ti řidiči pocházejí," vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Na zákonu teď ministerstvo dopravy pracuje – platit by mohl od roku 2028.
Počet pacientů v tuzemských spánkových laboratořích v posledních letech narůstá. Podle oslovených nemocnic i soukromých klinik meziročně i o desítky procent. Stále častěji také přicházejí mladší ročníky a dokonce i děti. Podle lékařů za poruchami spánku stojí digitální životní styl, stres, úzkosti i rostoucí obezita spojená s poruchami dýchání. Kvůli velkému zájmu o vyšetření se čekací lhůty pohybují mezi dvěma až čtyřmi měsíci.
