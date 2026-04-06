Velikonoce ve sněmovně znovu otevřou debatu o zákazu prodeje během svátků

Do sněmovny se znovu vrátí diskuse o zrušení zákazu prodeje o vybraných státních svátcích. K návrhu ODS vláda zaujala neutrální stanovisko. Podporu má předloha třeba u zástupců koaličních Motoristů nebo Hospodářské komory. Naopak odbory jsou proti. Zákaz schválili poslanci v roce 2016. Pro zvedli ruku hlavně sociální demokraté, komunisté, lidovci i část bývalého hnutí Úsvit.
Bez omezení mohou podle Zákona o prodejní době v maloobchodě fungovat jen třeba lékárny nebo prodejny pod dvě stě metrů čtverečních. Zákazy se ale nevztahují ani na čerpací stanice nebo obchody na nádražích. Jinde zákazníci nenakoupí na Nový rok, o Velikonočním pondělí, na Den vítězství, 28. září a října i na první a druhý svátek vánoční. O Štědrém dnu je pak možné nakoupit do dvanácté hodiny.
Nesjednocená pravidla matou především zákazníky. Například na Velký pátek 3. dubna bylo otevřeno, na Velikonoční pondělí 6. už musí mít obchody zavřeno. „Musím si to vyhledávat,“ přiznává Věra Dobešová. Jasno nemá ani Lukáš Zachar. „Většinou neznám ty svátky a musím si to prostě najít,“ dodal.
1. leden – Nový rok – zavřeno
Velký pátek – otevřeno
Velikonoční pondělí – zavřeno
1. květen – Svátek práce – otevřeno
8. květen – Den vítězství – zavřeno
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – otevřeno
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa – otevřeno
28. září – Den české státnosti – zavřeno
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu – zavřeno
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – otevřeno
24. prosinec – Štědrý den – otevřeno do 12:00
25. prosinec – 1. svátek vánoční – zavřeno
26. prosinec – 2. svátek vánoční – zavřeno
Opoziční ODS proto navrhuje konec omezení. A podporu má i ve vládní koalici. „Tuhle regulaci opravdu nepotřebujeme. Chceme odstranit ten současný chaos a nechat opravdu na obchodech, aby se rozhodly, kdy budou mít otevřeno a kdy budou mít zavřeno,“ uvedl předseda strany Martin Kupka (ODS).
Zrušení zákazu podporuje i část vládních Motoristů. „Pokud někdo chce vydělávat peníze, ať je vydělává i v neděli nebo o svátcích. Rozumím tomu, že je někdo ve špatné situaci a potřebuje za každou cenu najít cestu, jak vydělat peníze. Já bych asi nezakazoval podnikat,“ konstatoval vládní zmocněnec pro Green Deal a poslanec Filip Turek (za Motoristy).
Nejsilnější sněmovní hnutí očekává k tématu diskusi. „Co to přinese, když už si na to to tržní prostředí zvyklo? Byl jsem proti, ale po těch deseti letech už zase trošičku postrádám tu společenskou poptávku, že by se to mělo měnit,“ řekl místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).
„Lidé by měli mít čas na to, aby ho strávili i se svými rodinami. Ale nebráníme se tomu, abychom si sedli ke stolu a diskutovali,“ sdělil předseda strany Zdeněk Hřib (Piráti).
Dodržování zákazu prodeje hlídá Česká obchodní inspekce. Za jeho porušení hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun, při opakovaném provinění se sankce může vyšplhat až na pět milionů.
„V roce 2024 jsme provedli celkem 155 kontrol a pochybení jsme zjistili v šesti případech. V tom loňském roce jsme učinili ještě víc kontrol – 166. A co se týče zjištění, máme je ve dvou případech,“ doplnil mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.