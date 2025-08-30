Kdyby volby do Poslanecké sněmovny proběhly v srpnu, na první místo by se dostalo hnutí ANO. Srpnový volební model agentury Kantar CZ mu přisuzuje zisk 33 procent. Oproti poslednímu modelu agentury nejvíce posílili Piráti a také Stačilo! Do sněmovny by se dostali i Motoristé.
V srpnovém modelu Kantaru posilují Piráti, Stačilo! i Motoristé
Podle srpnového volebního modelu by v době sběru dat překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny sedm politických subjektů.
Hnutí ANO obsazuje první příčku ve volebních modelech dlouhodobě, výsledek 33 procent hlasů je podobný tomu z červnového průzkumu. ANO však vykazuje od února mírný klesající trend voličské přízně, podotýká Kantar. Druhé místo patří koalici SPOLU, která od posledního modelu ztratila jeden procentní bod, aktuálně by získala 20 procent hlasů. Ta naopak až do bitcoinové kauzy v červnu posilovala.
S odstupem pak následuje STAN s dvanácti procenty, 10,5 procenta by získala SPD s podporou Svobodných, Trikolory a PRO. Rovněž zisky těchto uskupení jsou víceméně stabilní, změny v modelu se oproti červnu pohybují do jednoho procentního bodu.
Posilování Pirátů a Stačilo!
Piráti by v srpnovém modelu získali 9,5 procenta, což je nárůst přízně o dva body. Podle Kantaru sílí vlivem kombinace spojení Pirátů se Zelenými a vlastního posilování Pirátů. Stačilo! by pak v srpnu získalo 6 procent hlasů, ve srovnání s červnem by si tak polepšilo o 1,5 bodu. V tomto případě je nárůst přízně dán především podporou ze strany voličů sociální demokracie.
Do Poslanecké sněmovny by se v srpnu probojovali s 5,5 procenta ještě Motoristé. „Zdá se, že klesající trend voličské přízně Motoristů se zastavil,“ konstatuje agentura Kantar.
Aktuální průzkum pro ČT v rámci pravidelného projektu Trendy Česka provedla společnost KANTAR CZ, s. r. o. Sběr dat probíhal ve dnech 4. 8. až 22. 8. 2025 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů, který odráží reálné sociodemografické rozložení společnosti (pohlaví, věk, kraj, vzdělání, místo bydliště).
Do volebního modelu počítajícího s koalicí vstoupilo 1029 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách. Statistická chyba tohoto volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/− 1,2 (u stran s nízkým ziskem) až +/- 3,5 (u stran s vysokým ziskem) procentního bodu.