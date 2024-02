V neděli a pondělí bude silně foukat, nejprudší vítr bude na Vysočině

Vítr začne zesilovat v neděli od západu. Výstraha bude platit od 12 hodin pro celé Čechy a západ Moravy, tehdy by mohly mít nárazy rychlost přes 65 kilometrů za hodinu. Od půlnoci na pondělí začne platit výstraha pro celé území Česka, přičemž na Českomoravské vrchovině by měl vítr ještě zesílit, nárazy mohou mít rychlost přes 85 kilometrů za hodinu, na horách může být rychlost větru až kolem 110 kilometrů za hodinu.

Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí se bude týkat východní části Kraje Vysočina, jihovýchodu Pardubického kraje, západu Jihomoravského kraje a okrajově Olomouckého kraje v okolí obce Konice. Vítr by se měl v celém Česku zklidnit v pondělí odpoledne, výstrahy budou platit do šesti hodin večer.

V příštích dnech přetrvá poměrně teplé počasí s denními maximy kolem deseti stupňů Celsia a bude také pršet, na hřebenech hor může i sněžit, případně padat déšť se sněhem. Výstrahu na silné srážky sice ČHMÚ zatím nevydal, očekává ale, že by do půlnoci na úterý mohlo na návětří hor spadnout přes 70 milimetrů srážek. Protože bude zároveň pršet a tát, mohly by některé vodní toky dosáhnout prvního stupně povodňové aktivity.