Norsko zasáhla bouře století. Ingunn přišla s extrémními nárazy větru

Nejsilnější bouře minimálně za třicet let – tak hovoří o hluboké tlakové níži pojmenované Ingunn norští meteorologové. Ingunn zasáhla nejvíc centrální části Norska v širším okolí města Trondheim, a dále region ostrovů Lofoty v pobřežních oblastech za polárním kruhem.

Níže Ingunn se začala prohlubovat nad severozápadním Atlantikem v úterý, hlavní vývoj ale přišel až během středy. Tlak vzduchu prudce klesal už od rána a za pouhých dvanáct hodin spadl o více než 25 hektopascalů – ze zhruba 975 v ranních hodinách do půlnoci na čtvrtek na nejnižší hodnotu blížící se 940 hektopascalům, kdy níže Ingunn dosáhla svého vrcholu. To už doputovala do blízkosti středního Norska a dramatický pokles tlaku byl zaznamenán i na stanici Værøy, která leží na norských Lofotech – za 24 hodin tam tlak klesl o padesát hektopascalů.

Už ve středu během dne kvůli zvětšujícímu se tlakovému gradientu rostla rychlost větru v centrální části níže Ingunn. Na Faerských ostrovech vítr v nárazech dosáhl 249 kilometrů za hodinu, a to na ostrově Eysturoy. V pobřežních oblastech Norska nárazy místy přesáhly 150 kilometrů za hodinu.

Nejsilnější změřený náraz pochází ze stanice Somna-Kvaloyfjellet, kde ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní dosáhl hodnoty 62,3 metrů za sekundu, tedy 224 kilometrů za hodinu. Pokud se tento údaj potvrdí, půjde o nejsilnější vítr v nižších polohách Norska. Výstraha před extrémně silným větrem se tedy bohatě naplnila, hmotné škody budou značné.