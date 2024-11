Ústavní soud projednává návrh na zrušení novely zákona o střetu zájmů

Soud chce jako svědky vyslechnout zástupce parlamentní vládní většiny i opozice, konkrétně Helenu Válkovou a Radka Vondráčka (oba ANO), Marka Bendu (ODS), Radovana Vícha (SPD), Jakuba Michálka (Piráti) a exministra Michala Šalomouna (za Piráty). Předvolal také ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který se omluvil kvůli zahraniční cestě. Pokud to bude ještě považovat za potřebné, vyslechne Rakušana za týden.

Blažek neočekává, že ve středu padne rozhodnutí. „Návrh hájím, členové vlády pro návrh hlasovali. Co se týká jeho kritiky, Ústavní soud to nebude mít jednoduché, protože ochrana vlastnického práva může být z hlediska ústavního narušena, ale uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Blažek.