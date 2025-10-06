Voliči do poslaneckých lavic ve víkendových volbách poslali rekordních 67 žen. Jejich zastoupení v dolní komoře dlouhodobě roste. Svou motivaci pro vstup do vysoké politiky, přístup k ženám v ní nebo třeba jednací řád v 90' ČT24 s moderátorem Romanem Fojtou rozebraly političky Jana Filipovičová (KDU-ČSL), Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), Adriana Chochelová (STAN), Kateřina Stojanová (Piráti), Renata Vesecká (za Motoristy) a Zuzana Majerová (Trikolora).
Téma žen ve sněmovně probraly nově zvolené poslankyně v 90' ČT24
32 minut