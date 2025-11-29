Svoboda by měl ve Správě železnic skončit v pondělí


Správní rada Správy železnic (SŽ) by měla odvolat Jiřího Svobodu z funkce generálního ředitele SŽ na mimořádném jednání v pondělí. Oznámil to ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Ke konci Svobody coby ředitele SŽ vyzvalo také předsednictvo hnutí STAN. To také pověřilo svého zástupce ve správní radě SŽ, aby na jejím nejbližším jednání podnikl kroky vedoucí k odvolání generálního ředitele.

„Nedávno zveřejněné informace o prověřování některých zakázek Správy železnic a o jejím generálním řediteli Jiřím Svobodovi vrhají negativní stín na fungování této organizace a podkopávají důvěru veřejnosti. To je nepřijatelné,“ podotkl Kupka.

S předsedou správní rady SŽ Martinem Červíčkem (ODS) se Kupka v sobotu dopoledne domluvil na tom, že svolá mimořádné jednání rady na pondělní ráno. Tam by měl orgán odvolat Svobodu z funkce, uvedl ministr. „Čekají nás zásadní investice do železniční infrastruktury, které vyžadují pochopení a podporou veřejnosti. Proto také připravujeme nezávislý audit příslušných projektů,“ dodal Kupka.

Ke konci Svobody ve funkci generálního ředitele SŽ vyzvalo i předsednictvo sněmovního hnutí STAN. „Ctíme presumpci neviny, trestněprávní rovinou se zabývá policie, ale vysoce postavený manažer státní firmy musí být především důvěryhodnou osobností, a to i v zájmu instituce, kterou reprezentuje,“ uvedlo v sobotu hnutí STAN.

Zásahy NCOZ

V úterý na několika místech zasahovali kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a SŽ. Nikoho nezadrželi ani zatím neobvinili. Podle informací webu Odkryto.cz se policie zabývá několika miliardovými tendry obou podniků, mezi nimi je například dostavba dálnice D3 nebo modernizace Masarykova nádraží v Praze.

Podle pátečních informací webu iROZHLAS.cz kriminalisté ve Svobodově domě našli hotovost převyšující částku 80 milionů korun. Ředitel tvrdí, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho otce a dědečka. Svoboda následně nastoupil na dovolenou, státní organizaci zatím řídí jeho statutární náměstek Mojmír Nejezchleb. Ministr v demisi Kupka o postupu oba informoval v sobotu. O dalším postupu Kupka jedná s předsedou správní rady SŽ, která jmenuje a odvolává generálního ředitele podniku.

Serveru Seznam Zprávy Svoboda řekl, že si za dobu působení na SŽ vydělal 70 milionů korun. Generálním ředitelem je od března 2018, předtím byl mimo jiné v dalších vedoucích funkcích společnosti. Nejsem trestně stíhán, řekl serveru.

Audit

Ministerstvo dopravy na základě policejních zásahů rozhodlo o nezávislém auditu prověřovaných zakázek. Ve středu byl podle mluvčí SŽ Nely Eberl Friebové zahájen mimořádný interní audit, který se zaměřuje na zákonnost postupů a dodržení interních pravidel při zadávání a realizaci veřejných zakázek.

Správní rada SŽ na pátečním jednání vzala na vědomí informaci o nařízení interního auditu a po generálním řediteli požadovala, aby ji podle možností seznámil s poskytnutou součinností orgánům činným v trestním řízení, tedy policii, státním zástupcům a soudům. Bod týkající se případné Svobodovy rezignace na programu nebyl.

Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí.

