Stroje Gripen, Venom i španělský Tiger mohli vidět návštěvníci v Náměšti


Zdroj: ČTK

Sobotní den otevřených dveří letiště v Náměšti nad Oslavou začal přeletem dvojice stíhaček JAS-39 Gripen. Po nich se do vzduchu dostaly i vrtulníky Mi-171Š, Venom a Viper. Návštěvníci mohli vidět i vrtulník Tiger. V Česku dosud tento stroj španělské armády nevystupoval, řekl velitel 22. základny vrtulníkového letectva Petr Slíva, který sobotní akci pořádanou po dvou letech zahájil v 11 hodin.

První zájemci o prohlídky letecké i pozemní techniky do vojenského areálu přicházeli už okolo 9:00. Neodradilo je ani chladné a deštivé počasí. Přilákala je možnost vidět leteckou i pozemní techniku české armády i jejich spojenců.

K vidění byly letouny CASA a L-159 nebo tank Leopard, vozidlo Dingo či bezpilotní prostředek Scan Eagle.

Mezi diváky nechyběli ani lidé ze Slovenska, přijeli členové slovenského Klubu veteránů letiště Kuchyňa. „Protože jsme vysloužilí vojáci a tady máte den otevřených dveří, přišli jsme se podívat,“ sdělil devětašedesátiletý Jozef Vozár, bývalý člen československé a později slovenské armády, který svoji kariéru začínal na strojích MiG 15 a náměšťskou základnu ze svého pracovního působení zná. „A letecká technika je prostě naší vášní, jinak bychom tady nebyli,“ dodal Vozár.

Nasazení sokolníků

Pro zájemce byly připravené i prezentace jiných bezpečnostních složek, obraz fungování letiště pak dokreslovali zástupci z biologické ochrany letišť, tedy sokolníci. K odhánění jiných ptáků a plašení zvěře používají v Náměšti nad Oslavou několik dravců.

Podle sokolníků jsou pro bezpečnost provozu nezastupitelní. Kolize letounu se zvěří ve vzduchu i na zemi, zejména při přistávání, totiž může být fatální. A zatímco na plašiče všeho druhu si zvířata rychle zvyknou, dravci dokážou jejich žití na letišti spolehlivě znepříjemnit.

Základna v Náměšti nad Oslavou vyzbrojená původně sovětskými vrtulníky si zvyká na stroje Viper a Venom zakoupené ve Spojených státech. Odborníci z USA také až do roku 2025 zajišťovali výcvik českého personálu na nových strojích. Teď už je výcvik plně v českých rukách, uvedl Slíva.

„Máme vytvořené portfolio jak instruktorů, tak již zkušených pilotů, druhých pilotů a palubních techniků. Jsme schopni samostatného výcviku a ten výcvik jde velice rychle dopředu,“ dodal Slíva. Ke dvanácti americkým strojům, které už má základna k dispozici, přibude do dvou let osm dalších.

Aktuálně z rubriky Domácí

Politické spektrum: Balbínova poetická strana, Hnutí Kruh, Rebelové

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 16. května přijali Jiří Hrdina (Balbínova poetická strana), Marta Martinová (Hnutí Kruh) a Miloslav Zientek (Rebelové). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
Klempíř počítá s prosazením zákona o veřejnoprávních médiích

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice „obrovsky rychlá“. Klempíř to řekl v debatě televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy (ODS) je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. K návrhu se sešlo na tři stovky připomínek, ministerstva předloze vytkla nejasnosti či legislativní chyby.
před 1 hhodinou

VideoHosté Událostí, komentářů se přeli o změně rozpočtových pravidel a obranné politice

Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036 – výdaje nad dvě procenta HDP se do těchto limitů nebudou počítat. Spornou novelu během mimořádné schůze v pátek prosadili koaliční poslanci. Kabinet bude mimo jiné moci stejným způsobem zvyšovat i výdaje na strategickou infrastrukturu. „V každém případě teď je to nezbytná záležitost,“ hájil v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou změnu pravidel poslanec Roman Kubíček (ANO). Podotkl ovšem, že se jedná o dočasné řešení. „Myslím, že to je neschopnost prioritizovat,“ říká poslanec Pavel Žáček (ODS). „Máme jeden balík peněz, který získáme z daní, a musíme se s nimi naučit nakládat. (...) Nepatří to k zodpovědnému hospodaření, je to dluh na budoucnost,“ míní.
před 1 hhodinou

Soud odmítl poslat do vazby obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy

Soud v České Lípě neposlal muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby muž trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Dotyčný byl podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. Nyní podle svého obhájce lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky zacházela. Pachatel podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít.
10:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoPřes čtyřicet procent vyrobených vozů v Česku je elektrifikovaných

Více než čtyřicet procent nově vyrobených vozů v Česku tvoří ty elektrifikované, tedy elektroauta, hybridy či plug-in hybridy. Aktuálně se navíc českému automobilovému trhu daří – zákazníci od ledna do dubna koupili skoro 83 tisíc aut, o dvě a půl procenta víc než loni. A lepší výsledky vykazuje i výroba – tuzemské automobilky vyprodukovaly přes 525 tisíc osobních vozů. I přesto, že automobilky vyrábí víc elektrifikovaných vozů, zájem o ně je menší, než se předpokládalo. Pokud společnosti takových modelů neprodají dostatek, hrozí jim vysoké pokuty za neplnění emisních cílů.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo elektráren v katastrálních územích Vrančice a Mýšlovice. Plebiscit je platný a závazný, vyplývá z informací na webu obce.
před 6 hhodinami

Samosběr jahod začne u některých pěstitelů už v květnu, ceny mírně porostou

Samosběr jahod v Česku začne letos už v druhé polovině května, například Kunratická Jahodárna v Praze plánuje zahájení nejpozději 20. května. Další oslovení pěstitelé otevřou na přelomu května a června. Ceny by měly zůstat podobné loňsku, producenti jahod počítají jen s mírným zdražením.
před 7 hhodinami
