Stroje Gripen, Venom i španělský Tiger mohli vidět návštěvníci v Náměšti

Sobotní den otevřených dveří letiště v Náměšti nad Oslavou začal přeletem dvojice stíhaček JAS-39 Gripen. Po nich se do vzduchu dostaly i vrtulníky Mi-171Š, Venom a Viper. Návštěvníci mohli vidět i vrtulník Tiger. V Česku dosud tento stroj španělské armády nevystupoval, řekl velitel 22. základny vrtulníkového letectva Petr Slíva, který sobotní akci pořádanou po dvou letech zahájil v 11 hodin.
První zájemci o prohlídky letecké i pozemní techniky do vojenského areálu přicházeli už okolo 9:00. Neodradilo je ani chladné a deštivé počasí. Přilákala je možnost vidět leteckou i pozemní techniku české armády i jejich spojenců.
K vidění byly letouny CASA a L-159 nebo tank Leopard, vozidlo Dingo či bezpilotní prostředek Scan Eagle.
Mezi diváky nechyběli ani lidé ze Slovenska, přijeli členové slovenského Klubu veteránů letiště Kuchyňa. „Protože jsme vysloužilí vojáci a tady máte den otevřených dveří, přišli jsme se podívat,“ sdělil devětašedesátiletý Jozef Vozár, bývalý člen československé a později slovenské armády, který svoji kariéru začínal na strojích MiG 15 a náměšťskou základnu ze svého pracovního působení zná. „A letecká technika je prostě naší vášní, jinak bychom tady nebyli,“ dodal Vozár.
Nasazení sokolníků
Pro zájemce byly připravené i prezentace jiných bezpečnostních složek, obraz fungování letiště pak dokreslovali zástupci z biologické ochrany letišť, tedy sokolníci. K odhánění jiných ptáků a plašení zvěře používají v Náměšti nad Oslavou několik dravců.
Podle sokolníků jsou pro bezpečnost provozu nezastupitelní. Kolize letounu se zvěří ve vzduchu i na zemi, zejména při přistávání, totiž může být fatální. A zatímco na plašiče všeho druhu si zvířata rychle zvyknou, dravci dokážou jejich žití na letišti spolehlivě znepříjemnit.
Nákup amerických strojů
Základna v Náměšti nad Oslavou vyzbrojená původně sovětskými vrtulníky si zvyká na stroje Viper a Venom zakoupené ve Spojených státech. Odborníci z USA také až do roku 2025 zajišťovali výcvik českého personálu na nových strojích. Teď už je výcvik plně v českých rukách, uvedl Slíva.
„Máme vytvořené portfolio jak instruktorů, tak již zkušených pilotů, druhých pilotů a palubních techniků. Jsme schopni samostatného výcviku a ten výcvik jde velice rychle dopředu,“ dodal Slíva. Ke dvanácti americkým strojům, které už má základna k dispozici, přibude do dvou let osm dalších.