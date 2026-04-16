Historickým městem roku 2025 je Náměšť nad Oslavou na Vysočině


16. 4. 2026Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Titul Historické město roku 2025 získala Náměšť nad Oslavou. Cena je odměnou za využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Ocenění převzal starosta Jan Kotačka (Spolupráce – aktivity).

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – spolu s ministerstvy kultury a pro místní rozvoj. Oceňují nejlepší uplatnění dotací z programů resortu kultury pro městské památkové rezervace a zóny. Porota letos ve finále 32. ročníku vybírala ze třinácti měst. Loni titul Historické město roku 2024 dostala Moravská Třebová.

Starosta Kotačka podotkl, že si soutěže váží kvůli tomu, že organizátory zajímá, jak obce a města pečují o kulturní dědictví. Měl by podle něho vzniknout katalog, co všechno se podařilo v tuzemsku opravit. „Je to poděkování nejenom současnému zastupitelstvu a vedení města, ale všem předchůdcům, kteří vždy v Náměšti nad Oslavou o památky pečovali,“ míní Kotačka.

Město podle poroty průběžně a systematicky obnovuje historické objekty a příkladně spolupracuje se správci náměšťského zámku z Národního památkového ústavu. Nedaleko od zámku stojí památný Žižkův dub, patrně nejstarší dub v Česku. Loni z programu regenerace památkových zón v Náměšti nad Oslavou realizovali obnovu bývalé manufaktury. V posledních letech město nechalo opravit historický most a kopie barokních soch na něm. Začalo také s opravou staré radnice a chystá projekt na obnovu jejích interiérů.

Stotisícová odměna

Cenu ministerstva pro místní rozvoj, s níž se pojí odměna sto tisíc korun, dostaly středočeský Kolín a moravskoslezský Nový Jičín. Stejná odměna je určena také pro krajské vítěze. Zvláštní uznání získala Kadaň z Ústeckého kraje za systematickou a dlouhodobou práci. Kadaň se stala historickým městem roku v roce 1995.

Vedle díků však na ceremoniálu zazněly také obavy z budoucnosti památkové péče. Podle ředitele sekce kulturního dědictví ministerstva kultury Jiřího Vajčnera totiž programy regenerace rezervací a zón letos disponují částkou 600 milionů, což je o sto milionů méně než loni. Vajčner řekl, že památková péče a péče o historická jádra měst a obcí proto stojí před mnoha novými výzvami.

„I my na ministerstvu kultury čelíme požadavkům na zmenšení památkových zón a na zrušení památkové zóny, a to i od měst, která jsou velmi přátelská,“ prohlásil Vajčner. Z dalších výzev zmínil otázku udržitelnosti památkové péče.

Před neuváženými legislativními změnami varoval Karel Kuča, viceprezident Českého národního komitétu ICOMOS, což je poradní orgán UNESCO. Obává se změny právního prostředí, kterou by mohla podle něho způsobit novela stavebního zákona a s ní související novela památkového zákona a toho o ochraně přírody a krajiny.

V tuzemsku je na 40 tisíc nemovitých památek, 39 městských památkových rezervací a 255 městských památkových zón. Ocenění se uděluje u příležitostí Mezinárodního dne památek a sídel 18. dubna.

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci a vstup německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku (SPP) v Chebu. Vyrábět má bezemisní a dieselové nákladní tahače. Podle současných plánů by nová továrna mohla začít vyrábět v roce 2029.
Slovenská policie předala Čechům Američanku zadrženou kvůli útoku v Pardubicích

Američanka zadržená na Slovensku v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky byla ve čtvrtek předána do Česka, uvedla Policie ČR na sociálních sítích. ČT již dříve potvrdil mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, že se tak stane. Žena před dvěma dny s vydáním souhlasila. Krajský soud v Bratislavě ji nejprve poslal po jejím zadržení na Slovensku do předběžné vazby. Pardubický soud pak zřejmě bude rozhodovat o uvalení vazby v Česku, dosud v případu poslal do vazby pět lidí.
10:59Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny

Jihomoravští radní odvolali ředitele znojemské nemocnice Miroslava Kavku. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nezajistil chod interního oddělení, řekl po jednání radních. Vedením nemocnice pověřili radní Petra Liškáře, který má podle hejtmana zkušenosti například z kroměřížské nemocnice. Kavka podle hejtmana informaci o odvolání přijal a bude spolupracovat na tom, aby mohl v pondělí 20. dubna předat post svému nástupci. Vyjádření Kavky ČTK zjišťuje.
12:59Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Dominanta nad Plzní má prvního kastelána a novou expozici

Zřícenina hradu Radyně ve Starém Plzenci u Plzně má poprvé v historii svého kastelána. Město získalo pozdně gotický strážní hrad postavený ve 14. století za vlády Karla IV. v roce 1920. Zříceninu, zdaleka viditelnou dominantu okolí, chce město za desítky milionů korun revitalizovat, už zadalo studii úprav. V letošní návštěvnické sezoně nabízí památka novou expozici.
Soud v poslední části kauzy Stoka zprostil dva podnikatele viny

Krajský soud v Brně v poslední části korupční kauzy Stoka opětovně zprostil obžaloby podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška. Žalovaný skutek podle soudu není trestným činem. V kauze šlo o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Verdikt není pravomocný, strany si ponechaly lhůty pro možné odvolání. Státní zástupce Petr Šereda řekl, že v kauze a na ni napojených větvích bylo dosud pravomocně odsouzeno 29 obžalovaných.
Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

Státní zástupce podal obžalobu v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. České televizi to potvrdil mluvčí státního zastupitelství Praha-východ Dalibor Šelleng. V případu odsouzení hrozí obžalovanému za trestný čin týrání zvířat až šest let odnětí svobody.
Úpravy rozptylové loučky v Brně vyvolaly odpor pozůstalých

Pozůstalým se nelíbí, že na rozptylové loučce Ústředního hřbitova v Brně začala správa hřbitova provádět úpravy. Vykácela už několik stromů a pokračovat bude budováním závlahového systému. Pozůstalí považují zásah do pietního místa za neetický a sepsali petici. Podle vedení správy hřbitova jsou stížnosti neopodstatněné, zásah do samotného pietního místa má být minimální.
