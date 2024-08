Střevní potíže i paraziti. Co hrozí po koupání ve špinavé vodě?

Dále však mohou produkovat různé toxiny. „Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy: od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní problémy,“ uvádí Státní zdravotní ústav (SZÚ). Podle úřadu se sice neví, že by na otravu sinicemi při koupání někdo zemřel, vyskytly se ale případy úhynu zvířat, která pila vodu obsahující sinice, a dokonce případy úmrtí lidí po pravidelném pití vody vyrobené ze zdroje s masovým rozvojem sinic. Vyšší riziko pak platí u dětí.

Sinice nejsou jediným organismem, který může člověku uškodit, problémy mohou způsobit i mnohé druhy bakterií a prvoků. „Pro většinu těchto organismů představuje voda domov – jinde ani žít nemohou. Zlomek přítomných organismů však pochází z odpadních vod, z výkalů zvířat, které byly do vody spláchnuty při dešti, z polí hnojených chlévskou mrvou nebo třeba i z těl lidí, kteří se přišli do vody koupat,“ přibližuje ministerstvo.

Viry, bakterie a prvoci způsobují podobné problémy jako sinice, tedy střevní a žaludeční potíže, horečnatá onemocnění či zánětlivá onemocnění uší a očí. Člověk většinou nemá sám možnost na místě poznat, zda voda obsahuje pro člověka patogenní organismy, jsou však místa, kde je to více pravděpodobné. Podle ministerstva zdravotnictví to je například voda pod vyústěním odpadních vod a vod z dešťových kanalizací nebo rybníky s intenzivním rybím hospodařením.

Způsobují ji drobní paraziti především rodu Trichobilharzia, jejichž životní cyklus je vázán jednak na vodní plže, jednak na vodní ptáky, jako třeba divoké kachny. Při takzvaném cerkáriovém stádiu vývoje se z napadeného plže uvolní do vody larvy parazita, zvané cerkárie, a snaží se najít vodního ptáka, ve kterém by dokončily svůj vývoj. Pokud narazí na koupajícího se člověka, pronikají do jeho kůže. Samotné příznaky nemoci jsou pak imunitní reakce kůže na parazita, který ale v člověku nemá šanci přežít a do několika dní umírá.

Aktuální stav vody

Koupání v přírodě je v Česku aktuálně ztížené hlavně kvůli výskytu sinic. Na několika místech dokonce platí zákaz koupání. Už dříve vyhlášený zákaz přetrvává třeba na Plumlovské přehradě na Prostějovsku nebo Pahrbku na Zlínsku. I po posledním měření je u obou voda na nejhorším, pátém stupni z pětibodové škály.

Na Vysočině hygienici vydali minulý týden zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku kvůli velkému množství sinic a chlorofylu. U Trnávky na Pelhřimovsku rozšířili zákaz i na místo Petračka, doposud bylo na této přehradě koupání zakázané jen u městské pláže Červené Řečice. Dál platí zákaz v rybníku Ředkovec na Havlíčkobrodsku.

V Praze se lidé stále nemohou kvůli špatné kvalitě vody koupat v rybníku Šeberák v Kunraticích, jinde v metropoli je kvalita vody jen zhoršená a koupání se nedoporučuje.

V Libereckém kraji dál platí zákaz koupání v rybníku Bažantník u autokempu v Sedmihorkách nedaleko Turnova v Českém ráji. V Karlovarském kraji trvá zákaz koupání ve Velkém rybníku u Hroznětína. V Pardubickém kraji platí zákaz koupání v rybníku Dlouhý na Orlickoústecku a hygienici ho nedoporučují ani v rybníku Rosnička u Svitav. Obě nádrže trpí dlouhodobě přemnožením vodních mikroorganismů.