Riskantní skok do vody může mít trvalé následky, varují záchranáři

V Dolní Vltavici u Lipna je sypaná kamenná hráz, ale hloubka dostatečná. „Pro mě je to bezpečné, protože to místo znám,“ řekl vodní záchranář Antonín Tesař. „Já si to vždycky zkontroluji, i kdybych skákal z mostu, tak si vždycky doplavu na dno,“ prohlásil Michal Matějovský z Českých Budějovic.

Na Písecku, Jindřichohradecku a Českobudějovicku zasahovali záchranáři v červenci u úrazů způsobených skoky do vody třikrát za jediný víkend. „Jsou to velmi závažné úrazy, které mají trvalé následky. Ti lidé zůstanou ochrnutí,“ přiblížila mluvčí jihočeské záchranky Petra Kafková. Roli hraje často i alkohol a skokani opakují stejnou chybu. „Nezjistí si, jaká je tam hloubka. Může tam být i předmět, který plave těsně pod hladinou,“ varoval předseda Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Český Krumlov Milan Bukáček.

Devět let na vozíku

Ondřeji Tupému z Českobudějovicka jeden skok v noci do mělké vody změnil život. „Já jsem skákal šipku bez rukou před sebou, normálně podél těla a hlavou jsem údajně naboural do dna,“ popsal incident.

„Kamarád mě vytáhl ven a říkal: Dělej, stoupni. A já mu říkám: Mně to nejde,“ vzpomínal Ondřej Tupý. Předtím vypil několik piv a skočil tam, kde to neznal. Na svoji chybu doplatil, je už devět let na vozíku. „Jak jsem skočil, tak se mi zlomily tři obratle v krku. Zapíchly se do míchy v úrovni C4 a ze mne se stal kvadruplegik,“ dodal.

Se svou situací se naučil žít, ale kdyby mohl, vrátil by čas. „Taková hloupá klukovská nerozvážnost a zaplatil jsem za to,“ svěřil se.