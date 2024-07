Přehradu Seč znečistily řasy

Vodohospodáři a rekreanti v tomto týdnu zaznamenali plošné znečištění hladiny přehradní nádrže Seč na Chrudimsku. Původně měli podezření na únik ropných nebo odpadních látek, nakonec se ale zřejmě jedná o řasy. Jenže i to je problém, protože voda z nádrže se čerpá také jako pitná. Na to, jak ji vyčistit, odborníci odpověď nemají.

První, co vodohospodáře a rekreanty napadlo, když viděli špinavou vodu v nádrži, bylo, že došlo k ropné havárii. „Bubliny, hnědý kal u břehu, dvacet až třicet metrů od břehu, bylo to mastné. Nešlo to z těch lodí vůbec umýt, ostříkat hadicí to nešlo. Takový rozsah jsem nikdy neviděl,“ popsal chatař Pavel Lejhanec.

„Tím, jak se vám to pak roztáhne, tak to vytvořilo takový film po té přehradě. V té první chvíli to vypadalo, že někde něco uteklo,“ uvedl hrázný na přehradě Seč Petr Dragan. V zálivech u hráze bylo znečištění patrné i ve čtvrtek. Rekreanti si tak musejí místa pro koupání pečlivě vybírat.

Příroda si asi bude muset pomoci sama

Na vodní nádrži na začátku týdne zasahovali také hasiči a policisté. Vodohospodáři nyní dále zkoumají odebrané vzorky, ale hypotézu podloženou prvními výsledky už mají. „Bylo zjištěno, že to jsou makrofyta, tedy řasy, jsou to zlativky. Pak došlo k bouřkám, celé to povodí se vypláchlo a dostalo se to dál. Byly to vhodné podmínky pro to, aby řasy vykvetly,“ uvedl generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.

Voda ze Seče se navíc čerpá také jako pitná. Jenže žádná metoda čištění experty z Povodí Labe nenapadá. Příroda si tak zřejmě bude muset pomoci sama. Podle vodohospodářů se událost z tohoto týdne může na přehradě Seč během léta ještě opakovat.