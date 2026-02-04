Soud zamítl žalobu Pirátů kvůli příspěvku o migrantech. Babiš ho už smazal


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Vrchní soud v Praze zamítl žalobu, kterou v roce 2021 podali Piráti na premiéra Andreje Babiše (ANO). Týkala se příspěvku z června 2021, ve kterém tvrdil, že Piráti chtějí nastěhovat lidem do domácností migranty. Babiš už totiž příspěvek, kterého se žaloba týkala, na základě předchozího pravomocného rozhodnutí soudu smazal. Politická diskuse ale musí mít hranice, stojí v rozsudku. Piráti podle předsedy Zdeňka Hřiba zvažují další právní kroky.

Vrchní soud dříve rozhodl, že musí Babiš příspěvek smazat, věc mu však vrátil Nejvyšší soud (NS). Podle NS vrchní soud nevzal v úvahu všechna relevantní kritéria, která je třeba zvažovat při poměřování práva na svobodu projevu s právem na ochranu pověsti právnické osoby.

Odvolací senát ve středu formálně potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Praze. Zatímco prvostupňový soud žalobu zamítl kvůli tomu, že podle jeho názoru příspěvek do práv strany nezasáhl, odvolací soud nakonec k zamítnutí přistoupil proto, že žalovaný příspěvek Babiš ze sítě X smazal. „Odstraňovací nárok nelze realizovat, protože jeho výkon by byl fakticky nemožný. Z toho důvodu jsme dospěli k názoru, že ten výrok tak, jak ho učinil soud prvního stupně, to znamená, že zamítl žalobu, je správný,“ konstatoval soudce Roman Horáček.

Babiš musí smazat příspěvek s výrokem o nastěhování migrantů. Vrchní soud dal za pravdu Pirátům
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO)

Soudce ovšem podotknul, že oproti předchozímu rozhodnutí, kdy žalobě vyhověl a nařídil Babišovi příspěvek smazat, se názor soudu nezměnil. „V našem původním rozhodnutí jsme vyjádřili relativně jednoduchý názor, který spočívá v tom, že i hranice svobody projevu v rámci politického projevu musí mít nějaké omezení, že to není bezbřehá diskuse, že ta diskuse musí nějakými způsoby nikoliv být regulována, ale musí poskytovat ochranu druhé straně. Na tom našem názoru se nic nezměnilo, my na něm setrváváme,“ doplnil Horáček.

Podle Hřiba rozhodnutí soudu vysílá signál, že ani ve volební kampani nemá být „dovoleno vše“. „Slušný člověk by se omluvil a příspěvky smazal i bez soudu. Neudělal tak, proto budeme zvažovat další kroky před nabytím právní moci rozsudku,“ reagoval předseda Pirátů na síti X.

„V daném případě my zcela otevřeně říkáme, že se domníváme, že i v té politické diskusi – a je jedno, jestli je to v rámci předvolebního boje, nebo v rámci běžného života – určité hranice nastaveny při projevech být mají,“ dodal soudce Horáček s tím, že tyto hranice se ale postupně mění v důsledku vztahu občanů k úrovním, na kterých se politická diskuse pohybuje.

„Úlohou soudu není nastavovat slušnost mezi občany, úlohou soudu nepochybně není ani nastavovat určitá kritéria – abychom řekli toto slovo povolené je, a toto slovo povolené není. Úloha soudu je chránit jednu stranu proti druhé straně co se týká ochrany určitých práv, a v daném případě jsme toho názoru, že nelze zcela opomenout ochranu dobré pověsti právnické osoby,“ doplnil Horáček. Kontext v daném případě byl podle názoru odvolacího senátu hraniční.

Spor mezi Babišem a Piráty vznikl v roce 2021 před sněmovními volbami kvůli debatě nad sdílenou ekonomikou. Babiš se ve sněmovně ohradil proti Pirátům se slovy: „My nechceme sdílet naši zemi“. V knize svých vizí přitom o několik let dřív psal, že lidé budou brzy sdílet automobily, byty a chaty. Rozdíl pak na sociální síti vysvětloval tím, že mu jde o dobrovolné sdílení. „Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta,“ napsal Babiš na síti X v příspěvku, který již smazal. Obdobný příspěvek ze stejného období je na síti X stále dostupný, nebyl však předmětem žaloby.

Spor Babiše s Piráty kvůli výroku o migrantech bude řešit Nejvyšší soud. Expremiér podal dovolání
Andrej Babiš

