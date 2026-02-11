Soud potvrdil Hudečkovi více než milionové odškodné za ušlý zisk kvůli kauze Opencard


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Pražský městský soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) zhruba 1,3 milionu korun jako odškodné od státu za ušlý zisk kvůli nezákonnému trestnímu stíhání v kauze Opencard. Odvolací senát potvrdil prvoinstanční verdikt, podle kterého by někdejší politik dostal tuto částku jako předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva. Tím by se potenciálně stal, kdyby nebyl obviněn. Rozhodnutí je pravomocné.

Obvodní soud pro Prahu 2 přiznal Hudečkovi na podzim loňského roku odškodnění ve výši 1 274 019 korun. Ministerstvo spravedlnosti se proti rozhodnutí odvolalo a uvedlo, že je věc již promlčená. S tím ale odvolací senát nesouhlasil. „Žalobní nárok není promlčen,“ uvedla soudkyně Andrea Grycová. Hudečkovo osvobození nabylo právní moci v květnu 2020, žalobu podal následující rok v dubnu.

Hudeček čelil stíhání v letech 2013 až 2020, společně s ním byl obviněn i současný pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a jiní někdejší radní. Policie jim kladla za vinu, že neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty.

Soud přiznal bývalému primátorovi Prahy Hudečkovi odškodné přes 760 tisíc za kauzu Opencard
Tomáš Hudeček

Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Po výměně soudce, který zkreslil protokoly z jednání, justice obžalované lidi osvobodila. Podle konečného verdiktu radní nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek.

Hudeček, který loni v červnu nastoupil na ministerstvo pro místní rozvoj jako vrchní ředitel sekce výstavby a veřejného investování, požadoval od státu za své stíhání celkově 7,6 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti se mu omluvilo a vyplatilo mu milion korun, dalších nároků se proto někdejší politik domáhal soudní cestou. Za nemajetkovou újmu vysoudil dalších 763 tisíc korun.

Výběr redakce

Americký úřad z „bezpečnostních důvodů“ uzavřel letiště u hranic s Mexikem

Americký úřad z „bezpečnostních důvodů“ uzavřel letiště u hranic s Mexikem

před 18 mminutami
Schillerová má návrh rozpočtu za reálný, opozice za nezodpovědný

Minutu po minutěSchillerová má návrh rozpočtu za reálný, opozice za nezodpovědný

06:00Aktualizovánopřed 19 mminutami
Soud potvrdil Hudečkovi více než milionové odškodné za ušlý zisk kvůli kauze Opencard

Soud potvrdil Hudečkovi více než milionové odškodné za ušlý zisk kvůli kauze Opencard

před 20 mminutami
Pálení izraelských vlajek, rakve pro generály USA. Írán oslavuje výročí revoluce

Pálení izraelských vlajek, rakve pro generály USA. Írán oslavuje výročí revoluce

před 27 mminutami
Nová aplikace PID Lítačka přinese řadu změn, fungovat by měla od příštího roku

Nová aplikace PID Lítačka přinese řadu změn, fungovat by měla od příštího roku

před 1 hhodinou
Starmer odpovídal v parlamentu. Rezignaci kvůli kauze Mandelsona odmítá

Starmer odpovídal v parlamentu. Rezignaci kvůli kauze Mandelsona odmítá

před 2 hhodinami
Americké úřady odmítly posoudit mRNA vakcínu proti chřipce

Americké úřady odmítly posoudit mRNA vakcínu proti chřipce

před 2 hhodinami
Rusové zabili tři batolata a jejich otce u Charkova, těhotnou matku zranili

Rusové zabili tři batolata a jejich otce u Charkova, těhotnou matku zranili

09:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěSenát jedná o balíčku pro udržitelnou dopravu

Pozici české vlády k setkání vedoucích představitelů Evropské unie představil ve středu před senátory ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Hovořil také o vztazích s USA. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) přišel představit senátorům balíček pro udržitelnou dopravu. Na programu horní komory je i délka platnosti jednodenních dálničních známek.
10:01Aktualizovánopřed 8 mminutami

Minutu po minutěSchillerová má návrh rozpočtu za reálný, opozice za nezodpovědný

Poslanecká sněmovna ve středu začala v úvodním kole projednávat návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na úvod svého vystoupení ve sněmovně zdůraznila, že předložený návrh je „úplný, reálný a pravdivý". Opozice podle ní nemá právo rozpočet kritizovat. Odmítla i výrok Národní rozpočtové rady (NRR), podle níž je rozpočet v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Opozice ve sněmovně návrh rozpočtu kritizuje. Je podle ní nezodpovědný.
06:00Aktualizovánopřed 19 mminutami

Soud potvrdil Hudečkovi více než milionové odškodné za ušlý zisk kvůli kauze Opencard

Pražský městský soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) zhruba 1,3 milionu korun jako odškodné od státu za ušlý zisk kvůli nezákonnému trestnímu stíhání v kauze Opencard. Odvolací senát potvrdil prvoinstanční verdikt, podle kterého by někdejší politik dostal tuto částku jako předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva. Tím by se potenciálně stal, kdyby nebyl obviněn. Rozhodnutí je pravomocné.
před 20 mminutami

Ředitel pelhřimovské nemocnice po výpovědích lékařů rezignoval

Ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek rezignoval. V nemocnici podalo nedávno výpověď dohromady čtrnáct lékařů z chirurgie a interny. O dalším směřování nemocnice bude Kraj Vysočina, který je jejím zřizovatelem, rozhodovat na mimořádné krajské radě svolané na čtvrtek.
před 2 hhodinami

Babiš chce v Paříži mluvit s Macronem o energetice a emisních povolenkách

Český premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu v Paříži setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před odletem Babiš avizoval, že chce s Macronem mluvit hlavně o energetice, v níž zdůraznil význam jaderných elektráren. Zmínil i emisní povolenky, které naopak kritizoval. Čtvrteční summit EU označil za zásadní pro evropský průmysl a ceny energií.
07:52Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Pašovali kokain v dortech, hrozí jim až osmnáct let vězení

Policie navrhla obžalovat sedm cizinců a jednoho Čecha za to, že dopravili z Německa do Česka přes třicet kilogramů kokainu. Drogu ukryli do dortů, které kurýři přivezli linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová.
před 4 hhodinami

Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává trestným činem, rozhodl Ústavní soud

Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí trestního zákoníku. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že pokud odpůrci demokracie útočí, musí být demokracie připravena bránit se atakům. Rozhodovalo plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Návrh na zrušení trestného činu podepsalo 24 senátorů, podle kterých je úprava neurčitá, obecně formulovaná a zneužitelná, a navíc se do trestního zákoníku dostala jako protiústavní přílepek.
07:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Pokus o zapálení brněnské synagogy míří k soudu

Případ z ledna 2024, kdy se dva mladí muži pokusili zapálit brněnskou synagogu, míří k soudu. Žalobkyně obžalovala jednoho obviněného muže mimo jiné z pokusu o teroristický útok. Obviněný se jej měl dopustit jako mladistvý spolu s nezletilým, který ale není pro nedostatek věku trestně odpovědný.
před 5 hhodinami
Načítání...