Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček uspěl se svou žalobou na stát s náhradou za ušlý zisk kvůli nezákonnému trestnímu stíhání v kauze Opencard. Obvodní soud pro Prahu 2 mu přiznal odškodnění přes 1,2 milionu korun. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Marcela Pröllerová. Rozsudek zatím není pravomocný. Ušlý zisk představuje částku, kterou Hudeček mohl získat jako potenciální předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva, kdyby nebyl trestně stíhaný.
Soud přiznal bývalému primátorovi Hudečkovi více než milionové odškodné
„Žalobci bylo přiznáno odškodnění ve výši 1 274 019 korun,“ uvedla Pröllerová s tím, že rozsudek je nepravomocný.
Hudeček čelil stíhání v letech 2013 až 2020, společně s ním byl obviněn i současný pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a jiní někdejší radní. Policie jim kladla za vinu, že neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě Opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty.
Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Až po výměně soudce, který zkreslil protokoly z jednání, justice obžalované lidi osvobodila. Podle konečného verdiktu radní nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek.
Městský soud v Praze bude ještě rozhodovat o odškodném pro Hudečka za nemajetkovou újmu. Obvodní soud pro Prahu 2 mu už v roce 2024 přiznal zhruba 763 tisíc korun, Městský soud v Praze následně částku o dvě stě tisíc korun snížil. Nejvyšší soud na začátku letošního října vyhověl dovolání Hudečka a případ vrátil zpět k Městskému soudu v Praze.