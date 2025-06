ŘSD chce po vládě peníze navíc. Kabinet hledá způsob, jak vyhovět

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) žádá ještě letos o další až dvě miliardy korun na projekty, které se aktuálně staví, i na ty, co se teprve chystají. Podnik má přitom v tomto roce na výstavbu rozpočet 81 miliard, což je nejvíce v historii. Opoziční ANO a SPD požadavek podporují a vyzývají vládu, aby peníze poslala co nejdřív. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) kabinet hledá způsob, jak ŘSD vyhovět.

„V tuto chvíli je příprava jednotlivých staveb rozjetá takovým způsobem, že potřebujeme rozpočet posílit. Co se týče staveb v realizaci, tak se dá víceméně říct, že z 98 procent jsou všechny kryté,“ říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „Hledáme způsob, jak to udělat, protože samozřejmě máme zájem na tom, aby se všechny důležité stavby v republice realizovaly,“ zdůrazňuje Kupka.

Přesnou částku bude podnik ještě v druhé půlce roku upřesňovat podle toho, jak se bude dařit stavební plány naplňovat. „Vzhledem k tomu, že se v některých případech jedná o rozběhnuté investice, tak hledáme způsob, jak tohle reálně zvládnout,“ uvádí Kupka. „Rozpočet je napjatý a další půjčky jsou prostě další půjčky. Takže samozřejmě je důležité posoudit, na jaké projekty by to bylo a v jakém horizontu by se to mělo splácet, ale byl bych opatrný,“ říká člen sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Exner (STAN).

Opozice vládu žádá, aby požadavku vyhověla

Pro přidání jsou opoziční ANO a SPD, které se ale neshodnou na tom, kde peníze vzít. ANO by využilo prostředky z již schválené půjčky. „Ten úvěr z Evropské investiční banky, protože je poskytován na dopravu, tak velmi často, téměř vždy, má lepší úrokové podmínky, než když třeba stát vydává své vlastní dluhopisy. A je to dobrá cesta, kterou jsme podporovali už dříve,“ nastiňuje místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO).

„Ty peníze chybí, a musí je (vláda) prostě najít v rámci státního rozpočtu. Myslím si, že další půjčka v tomto případě nedává smysl,“ míní místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).