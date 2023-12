Rodičovský příspěvek vzroste o 50 tisíc. Opozici vadí, že se to týká jen dětí narozených v novém roce

Navýšení rodičovského příspěvku i termín prosadila koalice, podle jejích zástupců jde o kompromis. „Myslím, že to v dané situaci bylo maximum možného,“ hájí rozhodnutí kabinetu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) i s ohledem na stávající ekonomickou situaci a státní rozpočet.

Naposledy se rodičovský příspěvek zvýšil v roce 2020. Tehdy ale trochu jiným způsobem – přidávalo se 80 tisíc. A to rodičům dětí do čtyř let, kteří prvního ledna dávku ještě pobírali. O peníze tak přišli ti lidé, kteří úhrnnou částku vyčerpali rychleji. Ústavní soud následně konstatoval, že právní úprava byla v pořádku.

50 tisíc – hodně, nebo ne?

Například Jana Malynovská letošní debaty o výši rodičovského příspěvku pro svou první dceru sledovala podle vlastních slov s napětím. Dítě přišlo na svět v září. „Padesát tisíc korun je přeci jen hodně. Moc nás mrzí, že na ně nedosáhneme,“ svěřila se.

To Eliška Šilerová bude rodit už třetí dítě, termín má na přelomu ledna a února. Ještě před pár týdny čerpala rodičovský příspěvek na tříletou dceru. Je ráda, že dosáhne na vyšší částku. „Ale vzhledem k tomu, jak všechno zdražuje, tak 50 tisíc není zas tak moc,“ zamýšlí se.

Právě na rozdíly mezi jednotlivými rodiči ve sněmovně opakovaně upozorňovali zástupci opozice. Tvrdí, že růst rodičovského příspěvku pouze na děti, které se narodí po Novém roce, je diskriminační. „Ten, kdo se narodí minutu před půlnocí na konci prosince 2023, a ten, kdo se narodí minutu po půlnoci na začátku ledna 2024, bude mít padesátitisícový rozdíl,“ kritizuje místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka.

„Mělo by se to jednoznačně týkat všech dětí do čtyř let věku, respektive jejich rodičů, kteří rodičovský příspěvek v tuto chvíli pobírají,“ přizvukuje místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD).