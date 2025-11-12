Rada ČT: Nezvaní Okamury do OVM může být narušením demokratické soutěže stran


Členové Rady České televize považují fakt, že do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce nebyl dlouhodobě zván předseda SPD Tomio Okamura, za možné narušení demokratické soutěže politických stran. Vyplývá to z usnesení, které radní schválili ve středu na jednání v Brně.

Generální ředitel ČT Hynek Chudárek radním ve středu řekl, že předseda SPD a nynější předseda sněmovny Okamura byl do OVM pozván naposledy v roce 2017. Vyplynulo to podle něj z diskuse s moderátorem debaty Václavem Moravcem.

Chudárek nyní také uvedl, že si nechal zpracovat stanovisko etického panelu ČT a dvě odborná právní stanoviska. „Jsem toho názoru, že dlouhodobou nepřítomností Tomia Okamury nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z kodexu ČT,“ řekl Chudárek. Uložil proto řediteli zpravodajství Petru Mrzenovi, aby přijal taková opatření, která zajistí naplňování zmíněných odborných stanovisek. Jaká to budou, bude výsledkem debaty jejich a tvůrců pořadu.

Moravec ve vyjádření pro Aktuálně.cz uváděl, že „ani v zákoně, ani v kodexu se sousloví ‚předseda politické strany či hnutí‘ vůbec nevyskytuje. Píše se tam o názorových a politických proudech ve společnosti a článek 6.2 zcela jasně hovoří o vyváženosti vysílání jako celku“. SPD v jeho pořadu zastoupení mívá, hostem bývá z SPD zejména místopředseda Radim Fiala.

Okamurově nepřítomnosti v tomto pořadu se radní věnovali již několik let. „Řešíme již šestým rokem, zda byl, či nebyl pozván, zda byl, či nebyl porušen kodex. Nepotřebujeme kritizovat a napadat redaktora (Václava Moravce). Jen se ptáme, zda je pravda, zda byl, či nebyl zván. Mohlo to být vyřešeno dávno. Neustále jsme se točili v kruhu a jsem rád, že se k tomu generální ředitel postavil čelem,“ řekl radní Jiří Šlégr.

Další radní Petr Šafařík uvedl, že věří, že vedení ČT rozhodne tak, aby se televize mohla prezentovat jako kvalitní a nezávislé médium, které splňuje požadavky nestrannosti a vyváženosti. „A že se k tomu dopracuje sama,“ řekl Šafařík.

