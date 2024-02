„Putin je v kaši,“ zpívá ve své písni Hutka. Rusko je podle něj stále stejné

Částečná změna podle Hutky přišla s Gorbačovou perestrojkou. „(Michail Gorbačov) dostal Rusko do takového kouta, kdy si vlastně to Rusko nevědělo rady. A když přišel (Boris) Jelcin, tak Sovětský svaz rozbil, což bylo pro mě neuvěřitelné. Tomu nikdo nevěřil, že se může Sovětský svaz rozpadnout. Jelcin ale pak udělal tu chybu, že Putin nebyl zvolen, ale Jelcin ho určil,“ připomněl.

Hutká říká, že na současný stav na Ukrajině se dívá „trošku s hrůzou“, a je jím zaskočen. „Bylo doufání, že na to nedojde, protože zkušenost (s válkou) byla tak široká, tak zpublikovaná a zpracovaná, že člověk měl pocit, že ke všemu už došlo a že tím pádem se to už nemůže stát,“ podotýká.

„Putin se vyvíjel. Zpočátku se nezdálo, že bude takový,“ řekl Hutka

Písničkář připomněl, že ruský vůdce Vladimir Putin se zpočátku nejevil tak, jako je tomu dnes. Šlo podle něj o postupný vývoj. Putina přirovnal k císařům ve starověkém Římě, kteří čím déle byli u moci, tím více je to „bavilo“. „Taková figura ztratí kontakt se světem a má tam právě ty pochlebníky,“ upozorňuje.

Nemyslel si ale, že se stane to, co se stalo 24. února 2022, že Rusko na Ukrajinu otevřeně zaútočí. „To ale byla další chyba. Já jsem si před 21. srpnem 1968 taky nemyslel, že nás Rusové přepadnou, i když Poláci, co k nám jezdili v létě, říkali: ‚Nebuďte blázni, ti Rusové vás přepadnou.‘ Jenže Poláci měli jinou historickou zkušenost než my,“ uvedl Hutka.

Další velké překvapení podle něj bylo, že Rusové první fázi bojů na Ukrajině prohráli. Na demokracii v Rusku už ale dnes nevěří.

„Svět bezmocně civí a diví se,“ zpívá Hutka v písni Ukrajina

Hutka ve své písni, která se jmenuje Ukrajina, zpívá: „Svět bezmocně civí a diví se, protože Ukrajinu vzdal“. Písničkář ale řekl, že skladba začala vnikat už v roce 2014, kdy Rusko obsadilo Krym. „Pak se mi zabrzdila, protože najednou se nic nedělo, najednou to ten Západ akceptoval. Měl jsem to jako takovou skicu a nevěděl jsem, co s tím dál. V momentě, kdy byla Ukrajina přepadena, tak jsem to měl během týdne dopsané,“ uvedl.

V písni také zaznívá, že „Putin už je v kaši“, a za tím si Hutka stojí i dnes. Tvrdí, že nečekal, jak se dokáží Ukrajinci dobře bránit. „Jsem přesvědčen, že i když to teď jde blbě s těmi dodávkami zbraní, tak si myslím, že to, co o té Ukrajině teď vím, tak jim jde o bytí a nebytí. Ta jejich historie vůči Rusku je taková, že ‚když teď prohrajeme, tak už možná prohrajeme na věčné časy‘. Myslím si, že oni nemůžou prohrát. Tam jde o to, nakolik ten Západ pomůže,“ vysvětlil.

Rozhádaný Západ nenastal, ale...

Pro Hutku je velmi příjemným překvapením, že v této otázce úplně otočili Němci. „Oni mají to svědomí z druhé světové války,“ míní. Řekl ale také, že bývalá kancléřka Angela Merkelová, doufala v to, že když obchod mezi zeměmi kvete, není nutné válčit. „Jí to prostě nedošlo, a nebo jen doufala,“ uvedl.

Hutka také řekl, že ho velmi těší, jak se Moskvě nepodařilo dosáhnout jednoho z hlavních cílů, tedy rozhádat Západ. „Překvapili mě samozřejmě Maďaři. Tam vůbec nechápu ten důvod, zda jde o to, že se jim stýská po tom velkém Uhersku. Ale pak nechápu, co se děje na Slovensku, protože Slovensko bylo část Uherska. Možná to má ještě nějaké mafiánské zázemí,“ řekl a dodal, že Maďarsko dříve vnímal jako progresivní zemi.