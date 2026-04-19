Prymula hájí širší očkování, Sílovi tlak na vakcinaci vadí


Nedělní debata: Očkovací strategie státu
Vládní hnutí SPD chce upravit Národní očkovací strategii. Ministerstvo zdravotnictví bude nadále doporučovat jak povinná, tak nepovinná očkování, stát ale plánuje omezit financování kampaní na podporu proočkovanosti. O podobě strategie debatovali hosté pořadu Nedělní debata – místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Jan Síla (SPD), epidemiolog Roman Prymula a předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Svatopluk Býma. Moderoval Martin Řezníček.

Podle Býmy vychází podpora očkování z dlouhodobých vědeckých poznatků. „Máme jasná fakta, že očkování za posledních dvacet let zachránilo na světě zhruba 150 milionů životů. Je to jeden z nejefektivnějších nástrojů primární prevence. Cílem zdravotnictví by nemělo být pouze léčit, ale především udržet lidi zdravé,“ uvedl.

Upozornil v tomto ohledu na rozdíly ve střední délce života ve zdraví: „V Česku je to zhruba 62 let, zatímco v severských zemích kolem 72 let. To je zásadní rozdíl.“

Síla odmítl, že by SPD byla proti očkování. „Po prostudování strategie jsme ale narazili na body, které jsou v rozporu s naším programem,“ řekl. Vadí mu především přímý i nepřímý nátlak na očkování proti chřipce. „Ten tlak se podle nás dostává až do roviny propagandy,“ míní. Zpochybnil také některé údaje ve strategii.

Prymula naopak hájil širší přístup k očkování. „Historicky se ukazuje, že strategie zaměřené jen na rizikové skupiny jsou méně účinné než ty, které cílí na širší populaci,“ řekl.

Jako příklad uvedl firmy, které očkování podporují u zaměstnanců. Například automobilka v Mladé Boleslavi. „Mají s tím dlouhodobě velmi dobré zkušenosti, protože snižují výpadky pracovní síly,“ doplnil. Podle něj zároveň Česko dlouhodobě zaostává v proočkovanosti proti chřipce. „U rizikových skupin jsme zhruba na 25 procentech, zatímco v některých zemích je to 75 až 80 procent,“ uvedl.

Spor o financování kampaní

Jedním z hlavních sporných bodů je omezení peněz na informační kampaně. Podle Prymuly je právě podpora ze strany státu klíčová. „V minulosti se prakticky nic nedělo, maximálně proběhla jedna tisková konference. Teď byla snaha to změnit,“ řekl.

Síla naopak kritizoval plánované kampaně, do nichž se měli zapojit například influenceři. „Považujeme to za nevhodný způsob, jak motivovat lidi k očkování,“ uvedl.

Na obranu strategie se postavilo dvaadvacet odborných lékařských společností včetně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Síla sice zpochybnil, že strategii všichni z nich četli nebo chtěli podepsat, ale na dotaz moderátora odmítl uvést, kdo se údajně takto vyhranil.

Podle Býmy je dokument důležitý, i když není dokonalý. „Je to komplexní materiál, který nás posouvá dopředu. Je přirozené, že se bude průběžně upravovat podle nových poznatků,“ řekl. Za hlavní riziko považuje spíše to, zda se podaří strategii skutečně naplnit v praxi.

Diskuze by podle Prymuly neměla být politická

Podle Prymuly je problém, že se téma očkování dostává do politické roviny. „Diskuze o očkování by neměla být politická. Měli bychom vycházet z dat,“ uvedl. Zároveň zdůraznil, že strategie nijak nemění rozsah povinného očkování. „Naopak se v některých případech postupuje směrem k dobrovolnosti, například u očkování proti tuberkulóze,“ připomněl.

Podle Býmy hrají roli i praktické a ekonomické faktory. Lékaři musí vakcíny objednávat s předstihem a nesou riziko nevyužitých dávek. „Pokud stát chce výrazně zvýšit proočkovanost, musí se více zapojit – například zajistit dostupnost vakcín nebo převzít část finanční odpovědnosti,“ uvedl.

O možné změně systému se podle Síly už diskutuje i na ministerstvu. „Zvažuje se, že by stát převzal odpovědnost za neproočkované vakcíny,“ řekl.

Prymula hájí širší očkování, Sílovi tlak na vakcinaci vadí

