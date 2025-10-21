Případů žloutenky typu A zejména v Praze dále přibývá. V souvislosti s tím roste i zájem o očkování, který je až dvojnásobný. Zejména vakcín pro děti je však v některých zařízeních nedostatek. V nemocnici na Královských Vinohradech momentálně chybí. V očkovacím centru na Bulovce sice jsou, ale čekací doba je zhruba měsíc, v Motole pak mají kapacity volné hned. Větší výpadky hlásí ordinace mimo Prahu. Někteří lékaři proto posílají zájemce s receptem pro vakcínu přímo do lékárny. Podle resortu zdravotnictví je ale v distribuci ještě několik desítek tisíc dávek. Záleží na tom, jak se ordinace předzásobily. Státní ústav pro kontrolu léčiv musel kvůli zvýšenému zájmu o očkování zajistit mimořádnou dodávku vakcín, především pro děti. Dalších deset tisíc dávek očkovací látky má do Česka dorazit během několika dnů.
Zájem o očkování proti žloutence typu A roste. Někde je ale vakcín nedostatek
před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
