Nemocí od klíšťat je nejvíc za deset let


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Nemocí přenášených klíšťaty letos do konce srpna lékaři zachytili nejvíce za posledních deset let. Klíšťové encefalitidy bylo 517 případů, loni ve stejném období 490. Výrazně více bylo lymeské borreliózy, jen v srpnu přibylo 2646 případů. Loni jich bylo zhruba stejně za osm měsíců, v srpnu čtyřnásobně méně. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Odborníci očekávají další nárůst na podzim kvůli houbařské sezoně.

„Po přisátí infikovaného klíštěte se u klíšťové encefalitidy objevují nejprve příznaky podobné chřipce. Ty mohou nakrátko odeznít a poté se vrací o něco horší, s výraznými bolestmi hlavy, tuhnutím šíje, třesy, poruchou rovnováhy a dalšími neurologickými příznaky,“ popsala Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka.

Borrelióza může být často bezpříznaková, často se ale před nimi objeví typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte, takzvané erythema migrans. Další příznaky mohou být podobné jako u encefalitidy, tedy chřipce podobná únava, horečka nebo bolesti svalů a kloubů.

Na rozdíl od lymeské borreliózy, na kterou zabírají antibiotika, na klíšťovou encefalitidu zatím neexistuje specifická léčba. Naopak vakcína je zatím jen proti encefalitidě, u borreliózy na ní vědci pracují. „Je vhodné očkovat všechny, kdo žijí v oblastech s infikovanými klíšťaty, což je v současné době prakticky celá Česká republika,“ dodala Smíšková.

Očkování mají z veřejného zdravotního pojištění hrazeno lidé nad padesát let, ostatní si mohou nechat část jeho ceny nechat zpětně zdravotní pojišťovnou proplatit. Podle loňského průzkumu bylo v tuzemsku očkováno asi devětatřicet procent lidí ve věku nad 65 let, 37 procent mezi 55 a 64 lety a 46 procent ve věku 35 až 54 let. Nejvíce očkovaných dětí je ve věku čtyř až šesti let, a to 57,6 procenta, u mladších je to 35 procent, dětí mezi sedmi a deseti lety 44,5 procenta.

